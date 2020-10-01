台鐵便當新竹限量款 台鐵曝由華膳空廚製作的真相

為了做出市場區隔性，台鐵便當註冊全新商標，並於今天在新竹站台鐵便當設計概念店，結合新竹設計展正式亮相。特別的是，三款限量便當由華膳空廚執行製作，而非由台鐵附業營運中心。台鐵說，考量地緣關係等因素選擇與華膳合作，針對有媒體質疑內定，台鐵也強調絕對沒有。

據了解，會有此合作案的產生，是因為數個月前，台灣設計研究院規畫推出一款限定、結合新竹在地特色的便當，菜色由飲食生活家盧怡安設計，希望可以與台鐵合作推出，於新竹設計展亮相。

不過因為新竹站的台鐵便當由台中餐廳支應，台中餐廳不只要出新竹站的便當，也要協助提供附近車站，考量產能跟產線目前沒辦法支應，「光做台鐵便當就忙不過來」，於是婉拒。

台鐵當時有跟設研院建議，可以去媒合品質較好餐廳，最後設研院決定與華膳空廚合作。基於設研院沒有專門賣便當的店鋪，後續才與台鐵討論是否可以有場地合作的可能。

面對外界有聲音質疑台鐵內定華膳空廚，內部感到相當委屈。台鐵說，實際上合作案已經談了很久，一切都有按照採購法處理。

檢視政府電子採購網「109年度台灣設計展委製供應新台幣180元飯盒3款」標案，採限制性招標，標案金額64萬，僅廠商即華膳空廚股份有限公司投標，29日決標。

不過據本報掌握，9月29日是第二次招標，第一次招標在25日，當時流標原因是因為廠商出的價格沒有到底價，才會有第二次的限制性招標。且根據採購法規定，第二次限制性招標本來就不受三家廠商限制。

有關該案第二次招標，為開口合約，最後給華膳的錢都是按單價計算，並非標案64萬就是給64萬，要視實際販賣的量決定。