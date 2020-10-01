南迴鐵路電氣化 台東端中秋首次送電成功

台鐵環島電氣化最後一段南迴鐵路，目前完成全線電線桿和電線舖設，今天首次試送電，過程成功順利，預估年底可以順利行駛電氣列車。

鐵道局第四工務段工程司陳興宗說，今天凌晨進行第一次單機送電，測試結果非常順利正常，電壓、電流穩定，後續單機測試都一切順利的話，會再做一個穩定性測試。

南迴鐵路98.2公里的電氣化工程，全線鐵道電桿電線上個月全部架設完成，電力分駐所也陸續完工，沿線車站的月台已經全部改成可供電氣化列車停靠，今天中秋節首次完成送電測試，預計今年底完工通車。

鐵道局呼籲南迴鐵路沿線不少風景美麗的鐵道路段，吸引許多遊客停留，在2萬5000伏特的電力送電後，危險也增加，民眾在鐵路沿線活動，至少保持1.5公尺的安全距離。