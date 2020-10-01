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文創產業青年創業貸款 全台說明會起跑
為協助投身文創產業的青年了解「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」，文化部預計在全台各地舉辦20場次的巡迴說明會，並安排文化內容策進院專業講師進行重點解析及提供現場輔導諮詢，有意申貸者如申請文件及相關證件皆已齊備，文策院更可在現場代為收件。
文化部表示，為營造有利青年創業環境，文化部與文策院及10家銀行共同合作，辦理文創青年創業貸款，提供文創青年專屬服務，100萬元以下創業貸款「免企劃書、免擔保、7天審貸、文化部補貼5年利息」，讓創業青年貸款壓力減到最低，為創業之路累積更多能量。
為協助文創業者深入瞭解申貸資格、申辦流程、應備文件等申請方式，文化部規劃舉辦多場次的巡迴說明會，現場提供申辦教學及相關輔導諮詢服務，每場次並提供2小時創業輔導課程時數的認證，歡迎各地有意申貸的青年文創業者踴躍報名參加。
巡迴說明會首場將於明天在北市的華山小客廳舉行，後續則分別在台南、彰化、高雄、花蓮、台中、嘉義、宜蘭等地舉辦，說明會報名網頁。
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