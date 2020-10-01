文創產業青年創業貸款 全台說明會起跑

《大佛普拉斯》是他所拍攝的第一部劇情長片、也是第一次往電影圈發展，他的座右銘是「拍每一部作品絕對不是想著要賺錢，而是如何把電影拍好、傳達自己想說的故事。」 加和減的黑色幽默 如今，繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯即將再次推出「麥娜絲」（minus），一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

2020-10-01 12:50