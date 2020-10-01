快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃月餅烤肉怕胖？ 教育部示範中秋閃脂4招

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
烤物其實躲藏不少油脂，教育部提醒大專生應懂得辨別「隱形油脂」。本報資料照片
烤物其實躲藏不少油脂，教育部提醒大專生應懂得辨別「隱形油脂」。本報資料照片

今天是中秋節，教育部表示，香甜的糕點、滋滋作響的烤物，其實躲藏不少油脂，大專生應懂得辨別「隱形油脂」，避免假期後站上體重機。教育部指導閃脂四招，包括食物原味最美好，避免醬料烤、食材純天然，避免加工品、高蛋白食物優先選低脂和植物性，以及多吃蔬果。

第一是食物原味最美好，避免醬料烤。烤肉建議少油少醬料，可改為食物烤熟之後，搭配個人喜愛的辛香料享用，例如蒜片、蔥花或九層塔等，或者可以生菜包肉片、肉串穿插洋蔥或鳳梨等，增加蔬果攝取，也讓烤料更爽口。

若想略加調味，可輕刷少許檸檬汁，或撒上少許如七味粉、海苔粉、辣椒粉等調味粉，提味又不會掩蓋食物原味，質感更加分。

第二是食材純天然，避免加工品。許多人愛吃的漢堡肉、香腸及丸類加工品，如貢丸、花枝丸等，在製作過程中會加入不少油脂以達到較好口感，建議今年挑選烤肉食材，盡可能挑選天然原型食材，可避免吃進隱藏的油脂及調味料。

第三是高蛋白食物優先選低脂、植物性。選擇魚肉、蝦子、雞肉、鴨肉或瘦肉或五香豆干等低脂肉或植物性蛋白食物，取代「霜降」、「雪花」肉或「大理石紋」牛羊排等高脂肉品，可減少飽和脂肪的攝取。若是帶皮的肉品，可以去除皮、肥肉再去烤，避免油脂攝取過量。

時令蔬果是最健康繽紛的配料與點心烤肉很容易忽略蔬果攝取，其實菇類（杏鮑菇、金針菇、香菇等）、絲瓜、洋蔥、甜椒、青椒等，都非常適合燒烤，建議可以多吃；而玉米、玉米筍、筊白筍可以帶皮烤，香甜好吃又不用擔心吃到烤焦物。

教育部建議，另可準備蔬菜水果沙拉，並以優格、柳橙汁作醬料，讓烤肉活動更豐盛又健康。

教育部表示，為利全國大專校院推動「聰明攝取食用油脂」工作，教育部委託董氏基金會編撰「大專校院推動聰明攝取食用油脂教學資源參考手冊」，期望透過各式活動與課程，讓大專校院學生能分辨隱含高油的食物、聰明選對「好油」、導正不正確的迷思。

教育部 烤肉

延伸閱讀

一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

中秋夜烤肉 營養師3招教你怎麼健康吃

他問烤肉買什麼食材好 網友曝買「骰子牛」最外行

中秋烤肉趣！營養師破解烤肉的４大NG行為

相關新聞

吃月餅烤肉怕胖？ 教育部示範中秋閃脂4招

今天是中秋節，教育部表示，香甜的糕點、滋滋作響的烤物，其實躲藏不少油脂，大專生應懂得辨別「隱形油脂」，避免假期後站上體重...

《大佛普拉斯》後的全新感悟！《同學麥娜絲》道出真實人生的無奈嘆息

《大佛普拉斯》是他所拍攝的第一部劇情長片、也是第一次往電影圈發展，他的座右銘是「拍每一部作品絕對不是想著要賺錢，而是如何把電影拍好、傳達自己想說的故事。」 加和減的黑色幽默 如今，繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯即將再次推出「麥娜絲」（minus），一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

南迴鐵路電氣化 台東端中秋首次送電成功

台鐵環島電氣化最後一段南迴鐵路，目前完成全線電線桿和電線舖設，今天首次試送電，過程成功順利，預估年底可以順利行駛電氣列車...

文創產業青年創業貸款 全台說明會起跑

為協助投身文創產業的青年了解「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」，文化部預計在全台各地舉辦20場次的巡迴說明會，並安排文...

近年風調雨順 陳吉仲：請問有哪個農產品產銷失衡？

農作物產銷失衡頻傳，在野黨要求農委會主委陳吉仲下台；陳吉仲今天表示，我國這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？至於是...

日月潭花火音樂會今年分4場 首場10月17日亮相

秋天是賞月的季節，日月潭國家風景區宣布一年一度的日月潭花火音樂嘉年華系列活動，將於10月8日至11月21日展開，而今年首...

連假出遊別憋尿 護理師提醒小心妹妹悶癢

中秋連假到來，許多民眾會來上一趟旅遊，不過出遊車潮眾多易塞車，衛生福利部桃園醫院護理師廖曉嵐提醒，長坐悶熱及憋尿都要小心...

療癒、文青、迷幻、暗黑 高流中心10月演唱會風格多變

高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE十月份演出排定，多個入圍金曲獎的樂團將展現不同音樂風格接力獻唱，嗨翻高雄！

退輔會：興建榮民文化藝術館 為榮民精神留下歷史紀錄

退輔會下周將由主委馮世寬向立法提出業務報告，書面資料指出，退輔會將在宜蘭縣藝文園區，採促參法引進民間投資開發與興建「榮民...

老是忘記機車排氣定檢？ 環保署徵求車主意見調整政策

老是忘記機車排氣定檢嗎？目前規定，機車行照發放月份的前後一個月期間要做排氣定檢，但許多車主忘記時間，逾期遭罰500元甚至...

一早手機中秋祝賀圖洗版 北市警局長唱歌劇賀節最吸睛

大家可能發現每逢節日，手機一早就咚咚作響，不只是親朋好友問候，很多來自民意代表或機關首長的「祝賀圖」；今天中秋節，很多人...

歡度中秋節闔家團圓 社工：請留給未婚失婚者喘息空間

中秋是闔家團圓日子，卻有不少未婚或失婚者不經意被逼處在被揶揄甚至冷落中暗自垂淚，中壢美滿服務中心資深社工指出，有愛的人該...

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

地震國家級警報僅「天龍國」收到？ 氣象局：會改系統

不斷更新／中秋連假首日國1國3壅塞 國5變順暢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。