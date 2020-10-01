吃月餅烤肉怕胖？ 教育部示範中秋閃脂4招

今天是中秋節，教育部表示，香甜的糕點、滋滋作響的烤物，其實躲藏不少油脂，大專生應懂得辨別「隱形油脂」，避免假期後站上體重機。教育部指導閃脂四招，包括食物原味最美好，避免醬料烤、食材純天然，避免加工品、高蛋白食物優先選低脂和植物性，以及多吃蔬果。

第一是食物原味最美好，避免醬料烤。烤肉建議少油少醬料，可改為食物烤熟之後，搭配個人喜愛的辛香料享用，例如蒜片、蔥花或九層塔等，或者可以生菜包肉片、肉串穿插洋蔥或鳳梨等，增加蔬果攝取，也讓烤料更爽口。

若想略加調味，可輕刷少許檸檬汁，或撒上少許如七味粉、海苔粉、辣椒粉等調味粉，提味又不會掩蓋食物原味，質感更加分。

第二是食材純天然，避免加工品。許多人愛吃的漢堡肉、香腸及丸類加工品，如貢丸、花枝丸等，在製作過程中會加入不少油脂以達到較好口感，建議今年挑選烤肉食材，盡可能挑選天然原型食材，可避免吃進隱藏的油脂及調味料。

第三是高蛋白食物優先選低脂、植物性。選擇魚肉、蝦子、雞肉、鴨肉或瘦肉或五香豆干等低脂肉或植物性蛋白食物，取代「霜降」、「雪花」肉或「大理石紋」牛羊排等高脂肉品，可減少飽和脂肪的攝取。若是帶皮的肉品，可以去除皮、肥肉再去烤，避免油脂攝取過量。

時令蔬果是最健康繽紛的配料與點心烤肉很容易忽略蔬果攝取，其實菇類（杏鮑菇、金針菇、香菇等）、絲瓜、洋蔥、甜椒、青椒等，都非常適合燒烤，建議可以多吃；而玉米、玉米筍、筊白筍可以帶皮烤，香甜好吃又不用擔心吃到烤焦物。

教育部建議，另可準備蔬菜水果沙拉，並以優格、柳橙汁作醬料，讓烤肉活動更豐盛又健康。

教育部表示，為利全國大專校院推動「聰明攝取食用油脂」工作，教育部委託董氏基金會編撰「大專校院推動聰明攝取食用油脂教學資源參考手冊」，期望透過各式活動與課程，讓大專校院學生能分辨隱含高油的食物、聰明選對「好油」、導正不正確的迷思。