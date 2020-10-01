近年風調雨順 陳吉仲：請問有哪個農產品產銷失衡？

農作物產銷失衡頻傳，在野黨要求農委會主委陳吉仲下台；陳吉仲今天表示，我國這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？至於是否下台問題，陳吉仲沒有回應。

水利會改官派，農田水利署今天掛牌正式成立，今天舉行首任農水署長，以及17名農水署管理處長交接儀式。

陳吉仲受訪時表示，2016年有霸王級寒流以及三個颱風，2017年到2020年非常感謝老天爺，我們風調雨順，因為風調雨順在這兩三年，他要請問有哪一個農產品有所謂的產銷失調？

陳吉仲表示，以最近的香蕉來說，北農的批發價格目前是每公斤將近16、17元，扣掉運銷包裝催熟的成本，到產地價格還有10元，最近的產地價格也在逐漸拉抬，目標是讓價格高於成本，不僅高於成本，還要穩定上升。

他表示，今年的文旦有將近7萬多公噸，賣得價格比去年更好；鳳梨一年43萬公噸，出口還是持續暢旺；今年芒果，因為外銷增加一兩千公噸讓產地價格每公斤價格高達100多元，產地價格可以在60多元以上，農委會只有一個目標，讓農產品透過外銷、加工、透過冷鏈，以及上中下級品得產銷調節，維持合理的價格。

陳吉仲說，不要用產銷失衡來影響市場價格，不要在媒體網路操作農產品產銷失調，會影響到產地價格。