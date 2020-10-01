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連假出遊別憋尿 護理師提醒小心妹妹悶癢
中秋連假到來，許多民眾會來上一趟旅遊，不過出遊車潮眾多易塞車，衛生福利部桃園醫院護理師廖曉嵐提醒，長坐悶熱及憋尿都要小心「妹妹」會悶癢。
廖曉嵐表示，「妹妹」會悶癢是很多女性相當難以啟齒的問題，常因工作壓力大、睡眠不足、免疫功能降低、生理期長時間使用衛生棉、潮濕悶熱、長時間憋尿等而感染，並非不注意生活衛生。
桃園醫院婦產科醫師劉政賢說，女性陰道內有很多種菌，正常情況下，陰道內以乳酸菌為主，這類細菌會使陰道呈現酸性（約pH值4至4.5），維持陰道健康。
劉政賢解釋，女性常見的陰道感染可分為3種，分別為黴菌、細菌以及陰道滴蟲感染。黴菌感染時，分泌物會呈白色或黃白色混濁的乳酪塊狀，氣味較不明顯。
細菌引起的感染，分泌物較薄，呈灰白色或黃色，且有較重的魚腥味，性行為後的臭味會更加明顯。陰道滴蟲感染，分泌物通常呈黃綠色且較濃綢、有時合併泡沫，且有難聞的氣味。
劉政賢提醒，不管哪種感染，都有可能出現陰部搔癢、灼熱的現象，其中又以黴菌感染時最明顯，很多患者會因為搔癢難耐而難以入眠，用手去抓破皮，導致外陰部表皮流血，使外陰部變得紅腫。
劉政賢強調，私密處感染從日常照護上可以預防，要調整良好作息、少吃甜食、酒類，以免助長念珠菌大量繁殖、多吃乳酸菌，如無糖優格等。
另外，在穿著方面也要選擇寬鬆的褲子，並盡量選擇棉質褲子，讓身體保持涼爽舒適，還有內褲不可以跟襪子一起洗，以免黴菌由襪子轉移到衣褲，而造成胯下或身體感染。
劉政賢表示，發炎期間更要避免性行為，而平日記得要在性行為之前喝一杯水，性愛後一定要排尿，這樣能有效預防感染。
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