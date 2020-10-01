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退輔會：興建榮民文化藝術館 為榮民精神留下歷史紀錄

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會經營的福壽山農場，將投入2.95億元新建賓館，設計融入綠建築與智慧建築標章的軟、硬體設施，於今年7月1日動土開工，預計111年底營運。圖為福壽山花季。圖／福壽山農場提供
退輔會經營的福壽山農場，將投入2.95億元新建賓館，設計融入綠建築與智慧建築標章的軟、硬體設施，於今年7月1日動土開工，預計111年底營運。圖為福壽山花季。圖／福壽山農場提供

退輔會下周將由主委馮世寬向立法提出業務報告，書面資料指出，退輔會將在宜蘭縣藝文園區，採促參法引進民間投資開發與興建「榮民文化藝術館」，為榮民精神留下永恆的歷史紀錄，亦兼具達成國有土地活化政策。

書面資料同時表示，為提供優質完善的旅宿服務，退輔會經營的福壽山農場，將投入2.95億元新建賓館，設計融入綠建築與智慧建築標章的軟、硬體設施，於今年7月1日動土開工，預計111年底營運。

退輔會表示，榮民前輩們半生戎馬，解甲歸田後仍竭盡心力，投入臺灣各項建設，為感念榮民犠牲奉獻精神，規劃於退輔會榮民森林保育事業處的周邊土地面積計5.57公頃，推動宜蘭縣藝文園區。

退輔會指出，此案採促參法引進民間投資開發與興建榮民文化藝術館，附以商業設施串聯宜蘭火車站前後商圈，期以帶動與活絡地方經濟發展，並與地方政府共同合作達雙贏機制。開發收益挹注安置基金，提供輔導榮民榮眷的就學就業經費，並為榮民精神留下永恆之歷史紀錄，亦兼具達成國有土地活化之目的。

退輔會同時表示，為深化與美國退伍軍人組織交流，凝聚海外榮僑國家向心，因此爭取派員駐美。駐美人員職責為深化與美國退伍軍人組織聯繫、強化交流機制、輔導榮光會參與僑居地退伍軍人活動等，透過民間組織推動國民外交。退輔會將待組織法修正案通過後，遴選適任公務人員駐美。

榮民 退輔會 退伍軍人

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