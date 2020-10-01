老是忘記機車排氣定檢？ 環保署徵求車主意見調整政策

老是忘記機車排氣定檢嗎？目前規定，機車行照發放月份的前後一個月期間要做排氣定檢，但許多車主忘記時間，逾期遭罰500元甚至註銷牌照。為避免車主受罰，環保署盼推動改善，包括調整受檢時間、或更好的提醒方式，目前正在網路徵詢民眾意見。

依現行空氣汙染防制法規定，出廠滿5年以上的機車，每年應實施排氣定期檢驗一次，並以行照發照月份的前後一個月，共三個月為定檢期間。規定主要考量機車排氣檢驗站量能，可有效分散車主檢驗時間，減少檢驗壅塞問題。

不過，許多機車車主時常忽略定檢期間，導致地方環保機關需花費大量人力、經費進行宣導及通知。超過規定期限但未實施排氣定期檢驗者，可處500元罰鍰，遲未改善最重可註銷牌照。針對逾期未定檢機車開單告發、訴願案件，皆耗費大量行政成本。

為使車主更能掌握檢驗時間，避免因忽略而受罰，並在檢驗站有限量能下，推動排氣檢驗業務。環保署目前正在公共政策網路參與平台收集車主意見，對現行機車排氣定檢期間規定的看法，以及什麼樣的方式能讓人更容易記得辦理機車排氣定期檢驗。

目前已有民眾上網留言提供意見，希望可以寄發簡訊至車主手機，或是恢復寄發郵遞通知單，也有民眾認為，應該開放每年1月1日以後，只要想定檢就定檢，不要局限在發照日前後一個月較有彈性。