一早手機中秋祝賀圖洗版 北市警局長唱歌劇賀節最吸睛

大家可能發現每逢節日，手機一早就咚咚作響，不只是親朋好友問候，很多來自民意代表或機關首長的「祝賀圖」；今天中秋節，很多人的line或臉書、IG都被「洗版」，但民眾買不買單「觀看」，也要看發訊人的創意。

號稱「最愛唱局長」的台北市警察局長陳嘉昌，今天一早傳出的中秋祝賀，就是他自己唱的歌劇曲，「飆高音」宏亮圓潤，不少人收到覺得有趣，在一堆中秋祝賀簡訊中討論度最高。

擔任交通部長的林佳龍今年的祝賀圖，與自己職務搭上邊，提供正確的氣象賞月資訊，這個「中秋節全台月亮賞臉指數」的問候圖，也被網友稱很實用。