快訊

前職棒兄弟象球星駕車翻落邊坡 壓車下兩小時不治

新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡度中秋節闔家團圓 社工：請留給未婚失婚者喘息空間

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，有愛的人該盡情享受，但也得體會及感受其他孤寂的靈魂。圖／中壢美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，有愛的人該盡情享受，但也得體會及感受其他孤寂的靈魂。圖／中壢美滿服務中心提供

中秋是闔家團圓日子，卻有不少未婚或失婚者不經意被逼處在被揶揄甚至冷落中暗自垂淚，中壢美滿服務中心資深社工指出，有愛的人該盡情享受，但也得體會及感受其他孤寂的靈魂。

年收入超過百萬的陳姓科技新貴告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，自己高中、大學都讀第一志願，學業順利，職場上也表現不錯，只是不知為什麼感情路不順，遭不少親友同事說他是怪咖、歹逗陣，他不解，只是未婚，沒女朋友，有那麼嚴重嗎？中秋你們開心，單身的人也會過下去啊。

趙姓女會計告訴徐乃義，她不是不想結婚，但Mr. Right一直不出現，中秋節連假四天，同事除了開心安排各自行程，還假意關心落單的她，她說，自己會活得很好，根本不用擔心太無聊，追劇、玩手機，應該可以放鬆過四天，部分同事同情的眼光，讓她有些不開心。

今年八月初喪偶的李姓男子告訴徐乃義，妻子生病後經常出出入入醫院，雖然有些疲累，但也不覺得辛苦，甚至過年或過節也會應景，今年太太過世，親友刻意的關心讓他覺得不自在，中秋也無心烤肉，差點想不開，所幸透過社工諮商，讓他釋懷。

徐乃義指出，雖然有人認為「沒有愛情的地方就沒有天堂」！但是邁向天堂的路不必拘泥於感情一個選項，擁有愛情，對於相愛的人來說，對方可以像風，像陽光，向空氣無所不在，充滿幸福。愛情，得之我幸，不得我命，擁有幸福該珍惜，對於沒有得到幸福的人，自己該學會自處，旁人也該給於同理心感受及體諒，甚至尊重、關心。

中壢美滿服務中心自民國74年推出「團圓在月光下」公益活動，受益者超過2千人。活動希望一時負氣出走的遊子、因故離家的丈夫、人妻，都能在皎潔的月光下，回家與家人團聚，若是「不好意思回家」，熱心的義工將擔任護送到府的服務。

「團圓在月光下」的公益活動，熱心志工協助關懷。圖／中壢美滿服務中心提供
「團圓在月光下」的公益活動，熱心志工協助關懷。圖／中壢美滿服務中心提供

中秋節 愛情

延伸閱讀

林俊憲稱中秋不聊選市長 蔣萬安：也不要講xxx要選總統

韓國瑜：無論中秋和誰過 健康平安就是最大的幸福

中秋4天連假 花蓮市垃圾照常清運

最塞中秋返鄉潮首夜 國2追撞車禍車毀人平安

相關新聞

台東恙蟲53例全國最高 衛生局呼籲中秋連假出遊要小心

恙蟲活動頻繁，台東縣今年累計達53例，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾中秋節連假戶外活動一定要特別小心，如發現疑似...

老是忘記機車排氣定檢？ 環保署徵求車主意見調整政策

老是忘記機車排氣定檢嗎？目前規定，機車行照發放月份的前後一個月期間要做排氣定檢，但許多車主忘記時間，逾期遭罰500元甚至...

一早手機中秋祝賀圖洗版 北市警局長唱歌劇賀節最吸睛

大家可能發現每逢節日，手機一早就咚咚作響，不只是親朋好友問候，很多來自民意代表或機關首長的「祝賀圖」；今天中秋節，很多人...

歡度中秋節闔家團圓 社工：請留給未婚失婚者喘息空間

中秋是闔家團圓日子，卻有不少未婚或失婚者不經意被逼處在被揶揄甚至冷落中暗自垂淚，中壢美滿服務中心資深社工指出，有愛的人該...

連假首日注意空品 西半部午後臭氧濃度易上升

今天是中秋連假第一天，環境風場為東北風，中部以北擴散條件良好，空氣品質佳，但雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，西半部則...

綠色採購歷年新高 民間企業團體去年買了340億元

推動全民綠色消費，環保署81年起陸續推動環保標章、綠色採購、綠色商店等，根據統計，去年環保標章產品有4700多件，民眾採...

交通部推全台客運刷手機搭車 110年試辦3路線

交通部發展智慧交通，將推動全台客運透過手機刷QR Code搭車，並訂定全國標準，預定明年在公路客運、國道客運及市區公車各...

繳費更方便！桃園10月1日起部分交通罰單可至超商繳納

為方便民眾繳納交通違規罰鍰，桃園市警察局交通大隊表示，10月1日起若違反道路交通管理處罰條例69至84條，包括行人、慢車...

科博館中秋花藝展 野生山紅柿、苦楝子藝現秋色

中秋佳節，展現秋季色彩的各類花藝，國立自然科學博物館植物園籌辦的「中秋花藝」特展，今年以《仲秋尋芳》為主題，由科博館與台...

國5南下用路人提早上路 凌晨「紫爆」車多到2點才紓解

國5南下今天在中秋連假的首日，車流很順，原因是有些用路人提早在半夜上路，南下車道從昨晚到凌晨車多壅擠，部分路段時速只有1...

永續海洋！ 台產「海洋之心生態標章」今公布評鑑標準

歷時兩年，我國首度自行設計推廣的永續海鮮標章「海洋之心生態標章」，今公布評鑑標準，開始接受台灣漁船組隊申請。

中秋連假天氣越來越好 彭啟明指這些地方可能短暫雨

今天中北部的天氣主要還是受到東北風的影響，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，迎風面的北海岸、山區...

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。