歡度中秋節闔家團圓 社工：請留給未婚失婚者喘息空間

中秋是闔家團圓日子，卻有不少未婚或失婚者不經意被逼處在被揶揄甚至冷落中暗自垂淚，中壢美滿服務中心資深社工指出，有愛的人該盡情享受，但也得體會及感受其他孤寂的靈魂。

年收入超過百萬的陳姓科技新貴告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，自己高中、大學都讀第一志願，學業順利，職場上也表現不錯，只是不知為什麼感情路不順，遭不少親友同事說他是怪咖、歹逗陣，他不解，只是未婚，沒女朋友，有那麼嚴重嗎？中秋你們開心，單身的人也會過下去啊。

趙姓女會計告訴徐乃義，她不是不想結婚，但Mr. Right一直不出現，中秋節連假四天，同事除了開心安排各自行程，還假意關心落單的她，她說，自己會活得很好，根本不用擔心太無聊，追劇、玩手機，應該可以放鬆過四天，部分同事同情的眼光，讓她有些不開心。

今年八月初喪偶的李姓男子告訴徐乃義，妻子生病後經常出出入入醫院，雖然有些疲累，但也不覺得辛苦，甚至過年或過節也會應景，今年太太過世，親友刻意的關心讓他覺得不自在，中秋也無心烤肉，差點想不開，所幸透過社工諮商，讓他釋懷。

徐乃義指出，雖然有人認為「沒有愛情的地方就沒有天堂」！但是邁向天堂的路不必拘泥於感情一個選項，擁有愛情，對於相愛的人來說，對方可以像風，像陽光，向空氣無所不在，充滿幸福。愛情，得之我幸，不得我命，擁有幸福該珍惜，對於沒有得到幸福的人，自己該學會自處，旁人也該給於同理心感受及體諒，甚至尊重、關心。