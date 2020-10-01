連假首日注意空品 西半部午後臭氧濃度易上升

今天是中秋連假第一天，環境風場為東北風，中部以北擴散條件良好，空氣品質佳，但雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，西半部則受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

今天各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，中部可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

環保署表示，2日仍受東北風影響，竹苗以北地區擴散條件佳；中南部地區位於下風處，易累積汙染物，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

3日東北風減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，中南部地區午後臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。