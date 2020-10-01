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綠色採購歷年新高 民間企業團體去年買了340億元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署副署長沈志修（中）表揚支持環保標章20年的單位。圖／環保署提供
環保署副署長沈志修（中）表揚支持環保標章20年的單位。圖／環保署提供

推動全民綠色消費環保署81年起陸續推動環保標章、綠色採購、綠色商店等，根據統計，去年環保標章產品有4700多件，民眾採購綠色產品金額558億元；另外，去年民間企業、團體綠色採購金額高達340億元，創下歷年新高。

為表揚民間單位對綠色採購的支持及努力，環保署昨辦理「109年綠色採購及綠色消費推廣績優單位表揚大會」，表揚連續支持環保標章20年單位、108年實施並申報綠色採購金額超過5000萬元的民間單位及綠色商店績優單位，表揚對象共106家。

環保署81年起推動環保標章，希望讓消費者辨識綠色產品，目前環保標章有效產品已有4700多件。環保署96年起推動民間企業及團體實施綠色採購，108年度民間企業與團體綠色採購金額達340億元，共2326家民間單位申報，創下新高。

另為提升消費者購買綠色產品便利性，環保署97年起推動綠色商店，鼓勵民眾優先採購綠色產品，108年度全國綠色產品販售金額達558億元。

環保署表示，綠德光電、振吉電化廠20年持續申請、支持環保標章，製造優良綠色產品；中華紙漿、遠東新世紀、統一企業等，多年來皆積極落實綠色採購理念；台灣富士全錄、大同綜合訊電、大同3C高雄華廈門市、全國電子民族店，也積極推廣綠色產品。

環保署 綠色消費 3C

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