聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠色採購歷年新高 民間企業團體去年買了340億元
推動全民綠色消費，環保署81年起陸續推動環保標章、綠色採購、綠色商店等，根據統計，去年環保標章產品有4700多件，民眾採購綠色產品金額558億元；另外，去年民間企業、團體綠色採購金額高達340億元，創下歷年新高。
為表揚民間單位對綠色採購的支持及努力，環保署昨辦理「109年綠色採購及綠色消費推廣績優單位表揚大會」，表揚連續支持環保標章20年單位、108年實施並申報綠色採購金額超過5000萬元的民間單位及綠色商店績優單位，表揚對象共106家。
環保署81年起推動環保標章，希望讓消費者辨識綠色產品，目前環保標章有效產品已有4700多件。環保署96年起推動民間企業及團體實施綠色採購，108年度民間企業與團體綠色採購金額達340億元，共2326家民間單位申報，創下新高。
另為提升消費者購買綠色產品便利性，環保署97年起推動綠色商店，鼓勵民眾優先採購綠色產品，108年度全國綠色產品販售金額達558億元。
環保署表示，綠德光電、振吉電化廠20年持續申請、支持環保標章，製造優良綠色產品；中華紙漿、遠東新世紀、統一企業等，多年來皆積極落實綠色採購理念；台灣富士全錄、大同綜合訊電、大同3C高雄華廈門市、全國電子民族店，也積極推廣綠色產品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言