台東恙蟲53例全國最高 衛生局呼籲中秋連假出遊要小心

恙蟲活動頻繁，台東縣今年累計達53例，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾中秋節連假戶外活動一定要特別小心，如發現疑似症狀，應盡速就醫治療。

疾管科表示，遭恙蟲叮咬未及時就醫處理，死亡率可達60%，且叮咬感染約6至21天會出現頭痛、發燒、惡寒、結膜充血等症狀，身體出現深紅色丘疹。

依據疾管署2020年最新統計資料，全國恙蟲病截至9月30日止共280案，其中，台東縣為53案，全國第一高，其次為花蓮縣38案及澎湖縣27案。

疾管科強調，台東4年前曾發生一起死亡案例。一名外國女遊客105年到蘭嶼旅遊，不慎遭到恙蟲叮咬，後來在高雄就醫，但因太慢治療，出現併發症不幸過世。台東多山區及農田正適合恙蟎及宿主的繁殖。

縣衛生局表示，民眾中秋節計畫外出台東旅遊觀光、踏青登山，應注意自身防護，使用含DEET或派卡瑞丁的防蚊液並穿淺色長袖長褲，回到住處立刻沐浴更衣以防恙蟎叮咬染病

疾管科呼籲，若出現恙蟲病疑似症狀應立即就醫。恙蟲病資訊可上疾管署全球資訊網( http://bit.ly/2Uy2xBD )查詢，或撥打免付費防疫專線1922及台東縣衛生局防疫電話089-347018洽詢。