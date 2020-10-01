中秋連假多處國道高乘載管制 疏解車潮

中秋節連續假期第一天，今天國道清晨多處南下路段出現塞車，上午7點多國3的三鶯到龍潭、茄苳到香山的車速都不到40公里，大溪到龍潭段一度降到20公里以下。連假通常最塞的國5，為紓解易塞車路段，今天、明天的0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口匝道，清晨行車大致通順。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口，中午12時前封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。