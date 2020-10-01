快訊

受不了混戰！美大選辯論將改變形式 還沒決定「關麥」

中秋連假多處國道高乘載管制 疏解車潮

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
中秋連續假期第一天，上午國三南下三鶯到大溪段車流量大。記者潘俊宏／攝影
中秋連續假期第一天，上午國三南下三鶯到大溪段車流量大。記者潘俊宏／攝影

中秋節連續假期第一天，今天國道清晨多處南下路段出現塞車，上午7點多國3的三鶯到龍潭、茄苳到香山的車速都不到40公里，大溪到龍潭段一度降到20公里以下。連假通常最塞的國5，為紓解易塞車路段，今天、明天的0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口匝道，清晨行車大致通順。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口，中午12時前封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

上午9點多後，國3僅大溪到龍潭段壅塞，國1則是湖口到新竹段壅塞。連續假期開車出門前先查國道哪些路段壅塞，尋找替代道路。

中秋連續假期第一天，上午國三南下三鶯到大溪段車流量大。記者潘俊宏／攝影
中秋連續假期第一天，上午國三南下三鶯到大溪段車流量大。記者潘俊宏／攝影

中秋節

延伸閱讀

中秋連假 中市觀旅局推薦霧峰深度旅遊景點漫遊

中秋連假首日晴 九份上山分級交管 若達雙A級全面管制

中秋連假天氣越來越好 彭啟明指這些地方可能短暫雨

中秋連假 蘇花改預估10月1日凌晨3時起湧車潮

相關新聞

不斷更新／中秋連假首日國1國3壅塞 國5變順暢

高速公路局的資料顯示，今天上午6時已出現南下回堵車潮，國3（汐止）往國5南入2公里、國3（木柵）往國5南入6公里。

國5竟沒塞車因管制奏效？ 高公局：下午還有一波車潮

今天是中秋連假首日，又遇上好天氣，不少民眾一早就開車出遊返鄉，西部國道路網多處路段從凌晨就開始出現車多壅塞情況，其中又以...

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

10/1(四)開始就是令人愉快的中秋連假，且正好逢一年一度的「世界咖啡日」，不管你是與親朋好友相約烤肉，還是辛苦的堅守工作崗位，都不要錯過了店家推出的優惠活動，好好度過一個開心輕鬆的中秋假期吧！聯合新聞網整理了各大優惠攻略，咖啡控們不要錯過了！

中秋疏運！ 高鐵今增2加班車各站停全自由座 時間看這

為加強服務中秋疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，經檢視旅客訂位狀況，於今上午及中午，自南港站再加開兩班次南下各站停...

中秋烤肉不能只知道吃！魷魚、透抽、軟絲、章魚 還傻傻分不清嗎？

中秋烤肉節又來到，澎湃海鮮是一定要的。海洋生物中，小卷、中卷、透抽、魷魚、花枝、軟絲、章魚這些近親家族，除了看起來都是「軟軟的」東西，各位吃貨們分得清楚它們誰是誰嗎？現在一一教你辨別，學著吃出「名」堂來。

中秋全台烤肉香！烤香腸先戳洞 搭配芭樂、大蒜吃免驚

中秋佳節全台烤肉香，要如何烤得安心又吃得健康，護理師譚敦慈提供一些注意事項及撇步，讓大家過個愉快的中秋團圓夜。

吃蝦配檸檬等於吃砒霜？ 中秋烤肉怎麼吃才安全

農民曆（黃曆）蘊藏老祖宗的智慧，幾乎成了家庭必備書籍，在封底的一張「食物相剋中毒圖解」圖，吃了相剋食物，不是「中毒」就是「必死」，要用「地漿水」、「雞屎白」才能救命，真的有這麼恐怖嗎？

連假第一天國道上午湧車潮 南下中部路段時速30公里

中秋連假第一天，國道中部路段上午出現車潮，多處南下路段走走停停時速只有30公里，國道警方指出，塞車車潮會延續到中午過後，...

連假首日台東南迴北上現車潮 民眾：早上7點就開始

中秋節4天連假首日，台東各地交通大致順暢，唯獨南迴公路北上路段一早就出現返鄉及出遊車潮，警方預估中午過後至明天車流量增加...

一試必發！愛情、工作、財運「中秋開運大法」看過來

中秋節初十五也是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓也是代表感情順利的象徵。

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

中秋連假第一天，原本用路人以為會塞爆的國5南下車道，竟然一路順暢，甚至比平常日還順，直到上午8點多，平均車速都可以達到7...

中秋節連假何處去？ 苗栗音樂佳餚節、三義木雕藝術節

中秋節連續假期，苗栗縣有音樂佳餚節、三義木雕藝術節，大湖鄉、西湖鄉、通霄鎮等地都有慶祝活動，「Fun 遊苗栗，好禮大放送...

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

地震國家級警報僅「天龍國」收到？ 氣象局：會改系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。