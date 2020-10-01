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國5南下用路人提早上路 凌晨「紫爆」車多到2點才紓解
國5南下今天在中秋連假的首日，車流很順，原因是有些用路人提早在半夜上路，南下車道從昨晚到凌晨車多壅擠，部分路段時速只有10公里，到凌晨2點才紓解。
國5在中秋連假第一天沒塞車，用路人感到意外順暢與欣喜，除了事前宣傳管制措施達到效果，部分要到宜花東返鄉或旅遊的小客車利用連假前一天晚上到凌晨時段，提早上路，也是今天上午未見大爆車流的因素之一，網友就直言，「昨晚該塞的都塞了」。
根據高公局統計，昨天一整天的國5南下路段約4萬2千車次車流，尤其集中在下班後晚間到凌晨時段，部分路段呈現「紫爆」。據了解，位於南下4公里到5公里處的爬坡道在今天凌晨1點左右時速，一度只10到20公里，雪隧入口前也是車多。
不過，以連假前一天的整體車流來看，4萬不能算多，尤其今天國5非常順，研判也與宜蘭氣候有關，昨天整日濕冷，陰雨綿綿，不適合從事戶外旅遊，影響民眾規劃短程出遊的意願， 交通單位表示「只要車流少個5%到10%，路況就會很好了」。
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