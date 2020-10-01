永續海洋！ 台產「海洋之心生態標章」今公布評鑑標準

歷時兩年，我國首度自行設計推廣的永續海鮮標章「海洋之心生態標章」，今公布評鑑標準，開始接受台灣漁船組隊申請。

海漁基金會執行長林愛龍表示，全球海洋資源在過去30年大幅衰退，國內外保育團體與消費者對於海洋保育的關心催生了台灣的「永續海鮮標章」。海漁基金會長年關注台灣海洋保育與漁業議題，倡議「台灣永續海鮮運動」，在全台灣超過50個漁港設置駐點人員，深入了解台灣漁業現況。

林愛龍表示，每次在做海洋保育演講或擺攤，民眾常表示超市架上產品應該要有此類標章，方便消費者支持國內環保的漁業，但國內始終沒有機構投入研議，所以海漁基金會決定在本身的漁業管理專業基礎上，借鏡國外範例，設計出「海洋之心生態標章」，藉此拋磚引玉，作為一個基石，讓台灣更多產業或民間組織，可以踴躍投入。

海漁基金會曾經評估是否直接將國外的標章引入，協助台灣漁業加入驗證制度，但發現這種做法現階段對台灣沿近海漁業的體質改善沒有太大幫助，最後決定建議漁業署支持由國人自行設計、制訂一套能鼓勵台灣漁民進步的標章，先讓台灣漁業管理上的「優等生」能被看見，進而帶動各種漁業共同進步。

林愛龍表示，聯合國的漁業生態標章理想標準很高，台灣漁業或許沒辦法一次就做到100分；而海洋之心生態標章的創設目的，一方面是讓漁民在進步的路途上，有國際認可的方向可循；另一方面，也讓民眾早日有機會透過消費選擇，支持在地的水產品。

為了避免「認證或驗證」費用成為漁民及消費者沉重的負擔，海洋之心生態標章初期選擇國際標準化組織 ISO「第二型環保標章」模式，無第三方驗證，但是會導入國際有機農業運動使用近廿年的「多方參與查證（Participatory Guarantee System）」，未來將邀請多元的利益關係人包括消費者、生產同業、專家學者、NGO等各種角色參與稽核，強化標章公信力，建立產銷之間對魚產品生產的認識與信任。

海洋之心生態標章以「同漁法、捕同魚種、三艘以上組成的友善船隊」為基本的申請資格，因為海洋需要大家一起參與才會進步。此外，標章目前尚在推廣階段，不會向申請船隊收取費用。基金會樂意到各地辦理說明會，期待漁民踴躍參與。