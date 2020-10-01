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中秋連假天氣越來越好 彭啟明指這些地方可能短暫雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
迎風面的北海岸、山區的北側及東半部仍然有局部零星短暫雨的機會，雲量也比較多一點，其他地區因整體水氣減少的關係，天氣較穩定，大致都是晴到多雲，白天溫度也會升高。記者楊德宜／攝影
迎風面的北海岸、山區的北側及東半部仍然有局部零星短暫雨的機會，雲量也比較多一點，其他地區因整體水氣減少的關係，天氣較穩定，大致都是晴到多雲，白天溫度也會升高。記者楊德宜／攝影

今天中北部的天氣主要還是受到東北風的影響，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，迎風面的北海岸、山區的北側及東半部仍然有局部零星短暫雨的機會，雲量也比較多一點，其他地區因整體水氣減少的關係，天氣較穩定，大致都是晴到多雲，白天溫度也會升高。

南部地區在背風的位置，風速比較弱，白天熱力條件較佳，午後在山區仍然有熱對流發展、帶來雷陣雨的機會，南北的天氣型態不太一樣。

明天到周日東北風會逐漸減弱，台灣附近的風向轉為東北東風，雖然迎風面的北海岸、東北角、宜蘭仍然有短暫雨的機會，不過中高層大氣還是偏乾，各地的雲量會比今天更少，夜間輻射冷卻跟白天太陽加熱作用都會比較明顯，溫差大，尤其是在西半部的空曠地區跟山邊。

他說，預計下波東北風在下周一南下，北部、東半部將轉為陰有陣雨的天氣，高溫也會下降24度左右，濕涼的天氣持續到下周四。

彭啟明說，連假天氣越來越好，但好天氣不一定有好空氣，東北風沒有帶來明顯的境外汙染物，北部的空氣品質大致在普通到良好等級，中部、南部地區位於背風側，擴散條件較差，空氣品質普通，經過白天光化作用後，臭氧濃度將會升高，空氣品質有機會達到對敏感族群不健康等級，隨著風力減弱、風向逐漸轉東北東風，周六到周日弱風的區域也會往北擴展，西半部的空氣普遍都不佳，除了日夜溫差、也要留意空氣品質以免呼吸道不適。

空氣品質 彭啟明

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