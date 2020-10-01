不斷更新／中秋連假首日國道清晨紫爆 注意6大壅塞路段
（06:36更新）
高速公路局的資料顯示，今天上午6時已出現南下回堵車潮，國3（汐止）往國5南入2公里、國3（木柵）往國5南入6公里。
國1、國3都出現紫爆路段，包括國1中壢和楊梅南下路段、湖口服務區-竹北南下路段，以及國3三鶯-鶯歌系統南下路段，時速都只有18、19公里。大致上國1南下從機場系統到新竹都壅塞、走走停停，國3南下樹林到龍潭也一片紅通通，時速都低於30公里。
今天中秋節連續假期第一天，高公局預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。
今天國道相關疏導措施包括：6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發。
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