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吳德榮：今晚北部東部輕雲掩月、桃園以南明月當空

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晚賞月機率預報。圖／中秋氣象局提供
今晚賞月機率預報。圖／中秋氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率；白天陽光下舒適至微熱，夜間因輻射冷卻天氣涼。

他說，中秋夜大台北及東半部輕雲掩月，賞月有不錯的機率，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣，但應添加衣物。今天北部18至29度、中部20至33度、南部22至34度、東部19至32度。

吳德榮說，明天至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。

連假氣溫逐日漸升；白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。

吳德榮表示，下周一至周三鋒面掠過、東北風南下，北台轉雨降溫，天氣濕涼，花東亦有局部雨；中南部影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

連假氣溫逐日漸升；白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。記者楊德宜／攝影
連假氣溫逐日漸升；白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。記者楊德宜／攝影

吳德榮 輻射

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