動物中心首名女主任 實驗鼠后秦咸靜10月上任

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
在國研院長吳光鐘監交下，動物中心主任余俊強（右）將印信交給新任主任秦咸靜（左）。圖／國研院提供
在國研院長吳光鐘監交下，動物中心主任余俊強（右）將印信交給新任主任秦咸靜（左）。圖／國研院提供

國家實驗研究院的國家實驗動物中心昨舉行交接典禮，現在的副主任秦咸靜明天起接棒上任，成該中心首名女主任。秦咸靜研究專長為基因工程與遺傳疾病、疾病動物模式、實驗動物科學及醫學，曾獲亞洲實驗動物學會的國際實驗動物學會年輕學者獎，並擔任亞洲突變鼠資源聯盟國際聯盟理事、國際小鼠表現型分析聯盟指導委員。

秦咸靜2008年起在動物中心服務，國研院長吳光鐘表示，期勉秦繼續帶領動物中心，建構生醫發展所需要的臨床前動物資源及驗證體系。國研院將借重她對實驗動物資源與動物實驗管理的經驗，讓動物中心成為發展跨域生醫研究與精準健康產業的最佳後盾。

秦咸靜說，動物中心在生醫領域基礎建設經營多年，已建立多項精準醫療研究所需的核心技術，包括國內癌症病患的腫瘤活組織庫、人類腸道微生物移植技術、基因工程技術等。

上任後，她將致力推動跨域結合，導入國內的資通訊及半導體研究能量，發展前瞻的臨床前試驗模式，期能建立生醫跨域整合所需要的臨床前場域驗證體系，促進國內學術界精準醫療研究蓬勃發展。

我國科研主管仍以男性居多，國研院除了秦咸靜，另一女性主管為海洋中心前主任林慧玲。秦咸靜被喻為「鼠后」，她日前接受本報採訪表示，她就讀獸醫系期間在動物園實習，有一隻駱駝病死，她被要求要用器具拉起很重的駱駝並送到解剖室，但她做不到。後來因緣際會接觸實驗動物領域，一頭栽進實驗鼠的世界。

秦咸靜認為這個領域適合女生，她描述，動物房研究員每次入動物房都要洗一次全身澡，全程穿無塵衣照料動物。研究員也要素顏、不能擦指甲油，以免散發氣味影響動物。規矩雖多，但動物房的研究生活很單純，能與動物們安靜獨處，覺得整個工作空間都是自己的。

獸醫 動物園

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