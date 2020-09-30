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寶藏巖聚落開村10年 席開15桌大啖居民「手路菜」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
寶藏巖國際藝術村今年開村滿10周年，在中秋節前夕，北市文化局邀村民、藝術家、居民重遊舊地，在寶藏巖席開15桌同樂。記者趙宥寧／攝影
寶藏巖國際藝術村今年開村滿10周年，在中秋節前夕，北市文化局邀村民、藝術家、居民重遊舊地，在寶藏巖席開15桌同樂。記者趙宥寧／攝影

寶藏巖國際藝術村今年開村滿10周年，在中秋節前夕，北市文化局邀村民、藝術家、居民重遊舊地，在寶藏巖席開15桌同樂，每年皆會舉辦寶藏巖光節，今年以「相依的總和」命題，邀16組藝術家透過光影，以「共生關係」為概念，邀請16組藝術家及團隊，在寶藏巖現地製作藝術品，展現光節與在地居民的親密連結，展覽自即日起至11月8日止。

寶藏巖聚落2010年10月2日開村，2011年被指定為聚落建築群，位於北市「城南台大．無圍牆博物館」區域。適逢開村10周年，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、立委陳學聖皆到場共襄盛舉，紅燒獅子頭、豬肝炖、三色蛋這些居民記憶裡的老味道一一上桌，只見柯文哲一坐下，就拿起筷子猛吃幾口。

柯文哲致詞時表示，最早的寶藏巖是有一些退伍軍人居住，在1980年面臨拆遷，幸好在社運人士跟文化人士奔走下，1999年以「共生」概念，結合當地特殊的地理環境與聚落生態，發展成今日的「藝術村」，並在2010年轉型為「寶藏巖國際藝術村」。

柯文哲說，寶藏巖10年來吸引國內外的藝術家駐村，不但成為台北市的觀光勝地，也見證北市對古蹟及歷史建物活化的成果；今年是藝術村10周年紀念，十年來已累積146位國際藝術家駐村，總計有200萬人次到訪，成為台北特色文化的景點。

寶藏巖目前有15戶居民原地續住，但當時居住權最長僅為12年，將到明年年底屆滿。文化資源科科長邱稚亘表示，當時用「藝居共生」留下居民，大家也在問藝居共生要往哪走？這幾年在議員、市府支持下，類似公宅青創戶，建立藝居共生計畫申請入住辦法，共有19戶空間，未來不管是原住戶，或想進駐的民眾，都可提出藝術駐村、社區營造、社區服務等計畫，經審查通過，就能進駐寶藏巖，最晚明年6月開放申請。

2020寶藏巖光節邀請16組藝術家及團隊，在寶藏巖現地製作藝術品，藝術家高德亮位在寶藏巖最高處的作品「時而有影」，以舊有建築與鏡面結合，在光影中讓觀眾置身虛實夾雜的錯覺；周邊的萬福國小也加入創作，孩子與祖父母共同蒐集共有的土地記憶，透過傳統技藝剪紙與皮影戲，在展間裡展出。

寶藏巖光節今年以「相依的總和」命題邀16組藝術家透過光影，以「共生關係」為概念。記者趙宥寧／攝影
寶藏巖光節今年以「相依的總和」命題邀16組藝術家透過光影，以「共生關係」為概念。記者趙宥寧／攝影
位在寶藏巖最高處的作品「時而有影」，以舊有建築與鏡面結合，在光影中讓觀眾置身虛實夾雜的錯覺。記者趙宥寧／攝影
位在寶藏巖最高處的作品「時而有影」，以舊有建築與鏡面結合，在光影中讓觀眾置身虛實夾雜的錯覺。記者趙宥寧／攝影
北市萬福國小也加入創作，孩子與祖父母共同蒐集共有的土地記憶，透過傳統技藝剪紙與皮影戲呈現作品。記者趙宥寧／攝影
北市萬福國小也加入創作，孩子與祖父母共同蒐集共有的土地記憶，透過傳統技藝剪紙與皮影戲呈現作品。記者趙宥寧／攝影

寶藏巖 北市

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