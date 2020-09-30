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三峽筍園再傳4本土登革熱 新北設管制區進入最高罰30萬

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
衛生局派員進行環境孳生源清除與預防性噴消。圖／新北衛生局提供
衛生局派員進行環境孳生源清除與預防性噴消。圖／新北衛生局提供

疾病管制署今公布國內新增4例本土登革熱病例，3男1女，年齡介於50多歲至60多歲，其中一對夫妻住在桃園市龜山區，另2人分別住在新北市三峽區介壽里及五寮里，4人均與三峽區五寮里筍園群聚感染相關。新北市衛生局表示，已對該區域高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出，同時安排警員每日巡邏，呼籲民眾切勿進入管制區，查獲者可處6萬至30萬元罰鍰。

疾管署指出，桃園市2名個案丈夫平時活動地除住家外，每天會前往五寮尖山老家種菜，妻子假日也會一同前往，研判與五寮里群聚有關；三峽區2名個案為日前確診者家人，2人平時活動地以住家及新竹為主，9月12日起於五寮里筍園協助採筍，研判也是五寮里群聚感染。

據統計，五寮里群聚目前共23人確診，新北市三峽區19例、桃園市龜山區3例及八德區1例；目前國內累計39例登革熱本土病例，20例住新北市（三峽區19例、中和區1例），19例住桃園市（桃園區15例、龜山區3例及八德區1例）；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

衛生局長陳潤秋表示，除持續對於風險筍園周邊進行擴大疫調與健康監測，並對五寮社區擴大500公尺進行環境孳生源清除與預防性噴消，在不影響人車進出前提下，也對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出，同時安排警員每日巡邏，進入管制區者可處罰鍰6萬至30萬元。

衛生局呼籲，民眾郊遊賞月、戶外烤肉時應穿著淺色長袖衣褲、於身體裸露處噴灑防蚊液等防護措施，如出現發燒症狀，切勿自行服藥，儘速就醫並告知醫師活動史，另外，主動清除家中內外積水容器落實「巡、倒、清、刷」，才是戰勝登革熱最重要也是唯一戰略。

※延伸閱讀》
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衛生局針對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出。圖／新北衛生局提供
衛生局針對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出。圖／新北衛生局提供

衛生局 登革熱 新北

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