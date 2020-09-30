期間限定！黃亞細肉骨茶「單點通通半價」

來自新加坡的「黃亞細肉骨茶」，自10月5日起將推出限時的優惠方案，凡於活動期間用餐，均可享「單點半價」的優惠，讓民眾可以在秋季時喝湯暖身。

創立於1955年的黃亞細，至今已經有60餘年歷史，被譽為「新加坡三大肉骨茶」之一，是許多人赴獅城必吃的庶民美食之一。黃亞細自2018年首度登台，目前在台已有台北、新竹、桃園等4間分店。店內延續作法，以傳統的潮州肉骨茶為基礎，藉由蒜頭、白胡椒與豬肉骨熬煮湯頭，帶來濃郁且微帶辛辣的滋味，同時再選用雲林究好豬的豬肋排、豬小排等部位，推出上等肉骨茶、經典肉骨茶、綜合肉骨茶等湯品，另外還有鮮灼肉片湯、鮮灼肉片湯麵線、經典肉骨湯麵線等選擇。同時店內亦提供滷豬手、滷大腸頭、滷豆腐花干等7款特色滷水。