網購每年浪費3萬公噸包裝 四大購物網循環箱首度亮相
網路購物營業額近十年從上千億元「翻倍」到兩千多億元，去年箱子、袋子、防撞耗材等網購包裝高達三萬公噸，造成嚴重環境負擔。環保署首度與PChome24、momo、台塑購物網、直接跟農夫買等四家網購平台推出循環袋、循環箱，全台九千兩百多處i郵箱、綠色郵筒都是回收據點，10月1日正式上路，未來網購包裝箱不必「即收即丟」，降低資源浪費。
環保署去年拍板網購包裝減量指引，2023年前網購業者須使用一成以上的循環箱或循環袋，並建置回收流程。環保署副署長沈志修表示，若能從網購包裝源頭減量，對環境有很大幫助，現在推動試辦，不會增加民眾或業者負擔，也並非強制性，但讓環保生活多一個選項。
現在仍在試辦期間，各家網購平台都不會向消費者收取押金，但有些循環箱設計精緻可愛，還有保冷效果，消費者收到後可能不會歸還，失去政策美意。環保署廢管處長賴瑩瑩說，袋子設計本身可以重複使用，如果民眾留下利用也算環保行為，多出來的成本由業者吸收，但仍鼓勵民眾送到回收點，業者將發放購物金，也可參加環保署抽獎活動。
PChome24小時購物、momo購物網，將挑選適用循環袋出貨的訂單，消費者收到商品後，將循環袋摺疊且露出回郵資訊，免付郵資逕行投入中華郵政i郵箱下方的綠色郵筒或全國各地的綠色郵筒回收，回收據點共有9200多處。
台塑購物網部分，消費者在台塑企業商品館FPG商城特惠區內購買商品時，由消費者自行選擇是否使用循環袋包裝，循環袋則至其合作的回收業者配客嘉（PackAge+）所設的回收箱回收。
直接跟農夫買則在台北、新北及桃園部分區域，針對定期定額訂購的客戶，於下次送貨時取回循環箱，或者消費者於下單時，自行勾選「使用循環箱且可親自收件」，該平台將於送貨時，當場取回循環箱。
環保署說，本活動消費者為自願性參與，使用及回收循環袋、箱民眾無須負擔額外費用，但為鼓勵消費者歸還循環袋、箱，以利其再投入循環使用，環保署推出抽獎活動，只要消費者歸還循環袋、箱，最遲於109年12月4日前歸還，且循環袋、箱未損壞，除退貨訂單外，皆可自動取得抽獎資格。109年12月15日抽出iPhone 12 Pro及iPhone 12、PlayStation 5及AirPods Pro等大獎。
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