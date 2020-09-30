新北三峽五寮間山筍園又4例本土登革熱 累積23人確診

衛福部疾管署公布國內新增4例本土登革熱病例，均與新北市三峽區五寮里筍園群聚相關，本起群聚截至目前共計23人確診，新北市三峽區19例、桃園市⿔⼭區3例及八德區1例，社區監測將持續至10月29日。

疾管署表示，新增個案為3男1女，介於50多歲⾄60多歲，2人居住桃園市龜山區山德里，為一對夫妻，另2人分別居住於新北市三峽區介壽里及五寮里。其中3人陸續於9月25日至28日發病，經就醫後採檢通報，並檢出PCR陽性確診。

另1人則於9月28日進行接觸者採檢，登革熱快篩及PCR皆陽性，後續於當日晚間發病。個案中3人感染第一型登革熱、1人待分型。疾管署說，桃園市龜山區山德里2名個案，丈夫平時活動地除住家外，每天會前往新北市三峽區五寮尖山老家種菜。

其妻子假日會與其一同前往，研判與五寮里群聚有關；新北市三峽區2名個案為9月28日公布五寮里個案家人，2人平時活動地以住家及新竹工作地為主，9月12日起一同於五寮里筍園協助家人採筍，依據2人活動史及疫情現況研判，為五寮里群聚新增個案。

因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等，截至目前已匡列具相關接觸史民眾共437人，其中採檢423人，18人陽性、224人陰性、175人檢驗中、6人待二次採檢。

今年截至目前國內累計39例登革熱本土病例，20例居住新北市(三峽區19例、中和區1例)，19例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例及八德區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次提醒，北部地區連日降雨，若未及時清除積水容器，易造成病媒蚊孳生，增加登革熱傳播風險。請民眾雨後應澈底落實戶內外孳生源清除，降低病媒蚊密度。

此外，需長時間在戶外活動的民眾，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。

一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。