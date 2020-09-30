森林火災好發期來臨 舉發人最高獎金一百萬元

台灣位處季風氣候區，每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前為中南部乾燥季節，也是森林火災好發期，林務局今天呼籲國人嚴防火警，舉發燒毀國、公有林並經查獲行為人，將可獲10萬元以下獎金，若情節重大，獎金將提高至100萬元。

全球暖化、氣候變遷影響，全球各地山林祝融頻傳，美國加州、澳洲與巴西亞馬遜雨林等，野火災情險峻。104至108年統計資料，台灣每年平均發生43.8起森林火災，平均森林被害面積約31.66公頃，平均動員1200人次的救火人力，以及數百架次的直升機參與滅火工作。

台灣森林火災主要發生中南部山區及沿海的保安林，如台中大肚山、梨山、南投魚池及仁愛、嘉義阿里山、臺南玉井、高雄旗山、六龜以及屏東恆春等，發生最大宗原因是人為用火不慎，顯示多數森林火災是可避免的。

林務局指出，森林法第34條規定，森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大得提高至100萬元，最先通報森林火災發生者，則發給五千元以下獎金或獎狀。

林務局提醒，因應山林開放政策，提醒國人從事登山、親近山林活動謹記三「不」三「要」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」焚燒垃圾；「要」小心火種、「要」注意用火安全、「要」熟記保林防火專線。若發現森林火災，可撥打免費電話0800-000930、0800-057930或119消防中心。