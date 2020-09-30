轉作防疫旅館？寒舍艾麗：政府審查中 餐廳正常營運

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，尤其都會區飯店住房率始終徘徊在低點，位在台北信義區的寒舍艾麗酒店今日證實，將轉為防疫旅館，目前飯店官網的住房只能預訂到10/17，跨年已不接受訂房，業者表示，目前正等待政府審查，但餐廳及宴會廳皆正常營運，會依照政府旅館防疫手冊SOP，嚴格執行一般民眾與檢疫旅客絕對分流。

消息出自部落客「布萊Ｎ」在臉書粉絲團「布萊Ｎ食宿人生」爆料，指位於信義區的寒舍艾麗酒店，即刻停售住房，後經其版友分享，據稱將轉作防疫旅館。

寒舍艾麗酒店也證實，已送出申請防疫旅館之許可認証，從旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運、檢疫房客與一般消費者分流等，都依照旅館防疫手冊SOP，目前交由台北市政府審查中，待更進一步通知。如果會員持有住宿券，則可延到明年使用，部會影響權益。