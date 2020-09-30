快訊

台灣勞工比南韓更血汗 全年總工時2028小時排全球第4

巴黎傳出巨大爆炸聲 警方叫民眾不必報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥效8小時？要笑8小時？ 國泰醫病安周「藥」你問出口

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
國泰醫院同步響應於9月30日在院內大廳舉辦與民眾互動相關病安響應活動，如辦理用藥安全和提升自我健康照護知能病安講座，教導民眾如何發問。圖／國泰醫院提供
國泰醫院同步響應於9月30日在院內大廳舉辦與民眾互動相關病安響應活動，如辦理用藥安全和提升自我健康照護知能病安講座，教導民眾如何發問。圖／國泰醫院提供

阿伯腳扭到，看完門診準備領藥時，藥師對阿伯說：「藥效8小時」。只見阿伯回家後一直坐在客廳哈哈笑，媳婦覺得不對勁，便問他在做什麼，阿伯卻說：「麥吵，藥師說要笑8小時，我才笑4小時而已。」國泰醫病安周鼓勵民眾主動提出病安的顧慮，避免發生難以挽回遺憾。

多數民眾或醫療人員或多或少都有一些經驗，當遇到安全顧慮會猶豫不決，而選擇保持沉默，但「保持沉默」是危險的，此次「為病安發聲」的主題便是在鼓勵民眾與醫療人員、醫療人員間、單位主管等主動提出病安顧慮，共同提升正向病安文化。

世界衛生組織於去年發布每年9月17日訂為「世界病人安全日」，國泰醫院同步響應於9月30日在院內大廳舉辦與民眾互動相關病安響應活動，如辦理用藥安全和提升自我健康照護知能病安講座，教導民眾如何發問。

設計民眾就醫過程中常見需主動發問的主題闖關遊戲，如「這個藥物要使用多久?可以自行停藥嗎?」、「平時有吃銀杏等保健品，會跟西藥有衝突嗎?」、「吃這個藥後可以開車嗎?」等等，以趣味性的宣導活動建立民眾正確的就醫觀念。

鼓勵民眾在就醫過程中若有任何疑慮，主動表達心中的擔心或顧慮，問清楚、講明白，減少醫病溝通不良。9月14日至10月14日期間辦理一系列的「為病安發聲」全院響應活動，全面推動為病安發聲運動，積極營造正向病安文化。

國泰醫院表示，透過活動的宣導，近期也獲得院內護人員不錯回饋，舉凡有院內同仁在事件未發生以前先做預防性病安通報，如發現點滴軟袋包裝相似、廁所緊急鈴線過長可能較易造成病人自殺風險等，有助及早警示預防，共同提升病人安全環境。

醫師

延伸閱讀

國泰永續高股息人氣破15萬 1指標已超車0050

相關新聞

新北三峽五寮間山筍園又4例本土登革熱 累積23人確診

衛福部疾管署公布國內新增4例本土登革熱病例，均與新北市三峽區五寮里筍園群聚相關，本起群聚截至目前共計23人確診，新北市三...

轉作防疫旅館？寒舍艾麗：政府審查中 餐廳正常營運

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，尤其都會區飯店住房率始終徘徊在低點，位在台北信義區的寒舍艾麗酒店今日證實，將轉為防疫旅館，目前飯...

藝FUN券使用約7億 文化部呼籲連假多使用

文化部今天表示，截至昨天下午5時為止，藝FUN券使用金額累計約新台幣7億元，使用類型前三名為書店及出版業、電影院、表演藝...

北車中午即湧返鄉出遊潮 台鐵估今旅運量最高恐達84萬

明天就是中秋連假，台北車站今接近中午時就湧入返鄉人潮。台鐵局說，估計最高落運量在今天或收假日，可達到84萬人次。台灣高鐵...

影／流感疫苗細胞培養較好？ 張上淳：效果都類似

國內流感疫苗市場今年有新生力軍，加入細胞培養四價流感疫苗。但傳出細胞培養的流感疫苗比雞胚胎蛋培養的疫苗要好的傳聞。對此，...

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

受到新冠肺炎疫情影響，邊境持續嚴管，儘管國旅大爆發，但過去向來以國際觀光客為主的雙北旅宿業卻是感受不深。部落客「布萊Ｎ」...

一張圖看中秋連假空品 這天起擴散條件差易累積汙染物

環保署預報中秋連假空氣品質，中秋節當天受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳，中南部地區須留意臭氧濃度上升；2日至4日東北風減...

期間限定！黃亞細肉骨茶「單點通通半價」

來自新加坡的「黃亞細肉骨茶」，自10月5日起將推出限時的優惠方案，凡於活動期間用餐，均可享「單點半價」的優惠，讓民眾可以...

網購每年浪費3萬公噸包裝 四大購物網循環箱首度亮相

網路購物營業額近十年從上千億元「翻倍」到兩千多億元，去年箱子、袋子、防撞耗材等網購包裝高達三萬公噸，造成嚴重環境負擔。環...

森林火災好發期來臨 舉發人最高獎金一百萬元

台灣位處季風氣候區，每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前為中南部乾燥季節，也是森林火災好發期，林務局今天呼籲國人嚴防火警，...

馬祖旅遊夯 7至10月航班機位將逾26萬創新高

國內旅遊夯，立榮航空7月至10月馬祖班機載客數可能創歷史新高，機位數將達26萬3348個。為服務旅客搭機需求，立榮航空9...

藥效8小時？要笑8小時？ 國泰醫病安周「藥」你問出口

阿伯腳扭到，看完門診準備領藥時，藥師對阿伯說：「藥效8小時」。只見阿伯回家後一直坐在客廳哈哈笑，媳婦覺得不對勁，便問他在...

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。