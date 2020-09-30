藥效8小時？要笑8小時？ 國泰醫病安周「藥」你問出口

阿伯腳扭到，看完門診準備領藥時，藥師對阿伯說：「藥效8小時」。只見阿伯回家後一直坐在客廳哈哈笑，媳婦覺得不對勁，便問他在做什麼，阿伯卻說：「麥吵，藥師說要笑8小時，我才笑4小時而已。」國泰醫病安周鼓勵民眾主動提出病安的顧慮，避免發生難以挽回遺憾。

多數民眾或醫療人員或多或少都有一些經驗，當遇到安全顧慮會猶豫不決，而選擇保持沉默，但「保持沉默」是危險的，此次「為病安發聲」的主題便是在鼓勵民眾與醫療人員、醫療人員間、單位主管等主動提出病安顧慮，共同提升正向病安文化。

世界衛生組織於去年發布每年9月17日訂為「世界病人安全日」，國泰醫院同步響應於9月30日在院內大廳舉辦與民眾互動相關病安響應活動，如辦理用藥安全和提升自我健康照護知能病安講座，教導民眾如何發問。

設計民眾就醫過程中常見需主動發問的主題闖關遊戲，如「這個藥物要使用多久?可以自行停藥嗎?」、「平時有吃銀杏等保健品，會跟西藥有衝突嗎?」、「吃這個藥後可以開車嗎?」等等，以趣味性的宣導活動建立民眾正確的就醫觀念。

鼓勵民眾在就醫過程中若有任何疑慮，主動表達心中的擔心或顧慮，問清楚、講明白，減少醫病溝通不良。9月14日至10月14日期間辦理一系列的「為病安發聲」全院響應活動，全面推動為病安發聲運動，積極營造正向病安文化。

國泰醫院表示，透過活動的宣導，近期也獲得院內護人員不錯回饋，舉凡有院內同仁在事件未發生以前先做預防性病安通報，如發現點滴軟袋包裝相似、廁所緊急鈴線過長可能較易造成病人自殺風險等，有助及早警示預防，共同提升病人安全環境。