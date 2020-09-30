聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬祖旅遊夯 7至10月航班機位將逾26萬創新高
國內旅遊夯，立榮航空7月至10月馬祖班機載客數可能創歷史新高，機位數將達26萬3348個。為服務旅客搭機需求，立榮航空9月南竿往台北和台中的航線一天共14航班。
因國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和，離島成為國人出遊首選，馬祖南竿航線搭機需求大增，唯一經營馬祖航線的立榮航空也繼續增加班機，滿足民眾搭乘需求。
根據立榮航空提供資料，馬祖南、北竿機場飛往台北跟台中3條航線，去年7月到10月提供18萬6925個機位，今年增加7萬6423個，提升至26萬3348個，提供更多遊客和居民往返台灣與馬祖。
過往9月至10月馬祖即將進入旅遊淡季，並配合終昏時間提早而進行減班，今年遊客數多仍有搭乘需求，南竿機場仍一天多達14班，為有效掌握班機起降時間，立榮航空從台灣各地航空站調度8名工作人員支援，持續提供服務。
今年因遊客眾多而一位難求，為服務民眾，立榮航空新增便民服務，官方網站、App同步推出線上「訂位候補」功能，官方網頁則新增「購票證明單列印」功能，增加功能希望民眾可多加利用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言