馬祖旅遊夯 7至10月航班機位將逾26萬創新高

國內旅遊夯，立榮航空7月至10月馬祖班機載客數可能創歷史新高，機位數將達26萬3348個。為服務旅客搭機需求，立榮航空9月南竿往台北和台中的航線一天共14航班。

因國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和，離島成為國人出遊首選，馬祖南竿航線搭機需求大增，唯一經營馬祖航線的立榮航空也繼續增加班機，滿足民眾搭乘需求。

根據立榮航空提供資料，馬祖南、北竿機場飛往台北跟台中3條航線，去年7月到10月提供18萬6925個機位，今年增加7萬6423個，提升至26萬3348個，提供更多遊客和居民往返台灣與馬祖。

過往9月至10月馬祖即將進入旅遊淡季，並配合終昏時間提早而進行減班，今年遊客數多仍有搭乘需求，南竿機場仍一天多達14班，為有效掌握班機起降時間，立榮航空從台灣各地航空站調度8名工作人員支援，持續提供服務。

今年因遊客眾多而一位難求，為服務民眾，立榮航空新增便民服務，官方網站、App同步推出線上「訂位候補」功能，官方網頁則新增「購票證明單列印」功能，增加功能希望民眾可多加利用。