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秋節賞花秘境 鶯歌永吉公園「粉紅美人」盛開
中秋連假到來，新北市鶯歌永吉公園成為秋節踏青新選擇，以「花朵樂園」為主題的永吉公園，近期美人樹即將盛開，粉紅艷麗的花苞可說媲美春櫻，公園其他的花卉也相繼開放，適合全家大小一起賞花、拍美照。
鶯歌區公所指出，「美人樹」又稱「美人櫻」、「酒瓶木棉」，樹形高大，花期約在中秋前後，盛開時滿樹紅妝，與木棉一樣，果實成熟開裂後，外表長滿棉絮、隨風飄散。目前永吉公園籃球場旁及深處步道兩側已見花蹤，一片粉色與台灣欒樹樹梢的金黃花絮相映生輝。
鶯歌區長施明慧表示，永吉公園佔地廣闊，遊戲場設計更以貼近小朋友的角度，融入植物、昆蟲元素，打造極富童話性的蝴蝶鞦韆及「傑克與魔豆」旋轉溜滑梯，還有小朋友們最愛的戲水池、沙坑，是名符其實的「花朵樂園」。
此外，在當地里長林茂哲與熱心志工養護下，永吉公園一年四季都有美麗繽紛的花卉相繼綻放，如新年期間澄黃亮眼的炮仗花、粉色緋櫻，長花期的燈籠花、軟枝黃蟬、朱槿，少見的天堂鳥、金針花等，配合公園內的3D立體彩繪階梯、壁畫，每個角度都適合拍照。
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