中秋連假有信心不塞車？ 林佳龍：做最壞打算最好努力

明起就是為期4天的中秋連假，交通部高公局預估，中秋連假首日最塞，將出現125百萬車公里，為讓民眾更了解國道塞車和交通管制資訊，高公局也參考氣象預報員運作模式，組成「路況播報員」七人團隊，在連假期間，分別於每日上午7時、10時與下午4時，在臉書粉絲團「高速小飛力」直播，說明國道最新路況，並且提供行車建議與呼籲。

路況播報員游衣芸今下午也展開首次路況播報工作，並和氣象局簡任技正伍婉華合體，一人播報氣象，一人播報路況。

游衣芸表示，今天預估全日車流量約115萬百萬車公里，其中國五早上就陸續有車潮湧現，雪隧的車量量較去年同期增加12%左右，預計連假首日，也就是明天凌晨開始就會出現車潮，白天車多擁擠，車潮會一直持續到傍晚，行車時間大概會比平常多五倍。

此外，游衣芸也提到，國道湖口、土城、麻豆等路段今天都發生零星事故，提醒用路人天雨路滑，行車保持安全車距，小心駕駛。

交通部長林佳龍今下午出席首場路況播報活動，強調出門前最重要的了解天氣、路況，有正確資訊才可以做最好決定，尤其出門前看一下天氣，才能決定要穿什麼衣服，同樣的，交通路況也會影響我們一天的行程。

不過這次中秋連假被預估可能是史上最塞中秋連假，林佳龍表示，我們盡力做各種準備，也希望國人支持連假疏運，只要大家掌握最即時資訊，就可以幫助交通部改善交通的問題。

林佳龍強調，我們是做最壞的估計，做最好的努力，基本上交通的順暢是取決於人車路，我們就是盡一切努力，但也請求用路人幫忙，疏運才能夠順暢 。自己也是保持著戒慎恐懼的心情，因為這不是完全操之在交通部就可以決定實際路況，所以尋求社會大眾，也就是用路人可以來幫助我們。