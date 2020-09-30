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金門老兵召集令今日起跑 機場免費提供草綠服拍照

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門老兵召集令」今年特別提供草綠服租用，讓不少老兵可以重新穿上草綠服，重溫舊夢。圖／縣府提供
「金門老兵召集令」今年特別提供草綠服租用，讓不少老兵可以重新穿上草綠服，重溫舊夢。圖／縣府提供

一年一度的「金門老兵召集令」今日正式起跑，將持續至12月15日，為了讓老兵重溫昔日當兵時的點點滴滴，縣府觀光處也在尚義機場設立老兵接待櫃檯，今年特別提供草綠服租用及打造好拍、好玩的戰地風情體驗館，不少老兵重新穿上草綠服，跟家人拍照，相當開心。

「這件軍服，跟我當年穿的一模一樣」.....，「金門老兵召集令」今天登場，一早就陸陸續續有不少老兵重回金門，首日就有超過百人「回娘家」參加，不少老兵在兒女的陪伴下，重回金門島，從下飛機的那一刻，都相當興奮與感動。

縣府觀光處長丁健剛表示，去年知道許多老兵提到返金很想穿草綠服重溫，但苦無店家提供，因此今年特別從善如流在尚義機場提供草綠服租用。同時也在機場打造的戰地風情體驗館，館內有迷彩軍事碉堡場景，提供機槍陣地與站哨情境的拍照體驗，及國軍服裝體驗，還有金門觀光小天使「阿特」化身戰士阿兵哥，要用有趣的手法，讓老兵的親友們共享國軍站哨保家衛國的的光榮日子。

觀光處也表示，日前已經寄發近2千份的召集令給前2年有返金且留下完整地址的老兵，大家接到召集令非常興奮，紛紛在社群上貼文、要安排返金之旅；甚至每天都接到一大堆老兵的詢問電話，而來自各地接到「召集令」的老兵將陸續踴躍報到，在接下來的2個多月，草綠服大軍穿梭金門的景象，將再重現。

今年老兵召集令，觀光處精心設計推出三款紀念品，包含「到金禮」精緻的短帶識別證套，短帶印製金門防區14個專屬三角符號，證套烙印五大信念；專屬紀念酒；「神祕禮」寬版手機長吊帶，吊帶有35個金門各師隊徽。老兵只要完成召集令活動下達的任務指示，符合條件，就可以申領最少一項最多三項紀念品，預期會十分搶手。

「金門老兵召集令」今日正式起跑，為了讓老兵重溫昔日當兵時的點點滴滴，縣府觀光處也在尚義機場設立老兵接待櫃檯，首日就有超過百位的老兵回金參與。圖／縣府提供
「金門老兵召集令」今日正式起跑，為了讓老兵重溫昔日當兵時的點點滴滴，縣府觀光處也在尚義機場設立老兵接待櫃檯，首日就有超過百位的老兵回金參與。圖／縣府提供
44年在金當兵的吳伯伯（中） 退伍後第一次由女兒陪同返金，非常激動，在拍照的時候熱淚盈眶。圖／縣府提供
44年在金當兵的吳伯伯（中） 退伍後第一次由女兒陪同返金，非常激動，在拍照的時候熱淚盈眶。圖／縣府提供

老兵 金門 機場

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