金門老兵召集令今日起跑 機場免費提供草綠服拍照

一年一度的「金門老兵召集令」今日正式起跑，將持續至12月15日，為了讓老兵重溫昔日當兵時的點點滴滴，縣府觀光處也在尚義機場設立老兵接待櫃檯，今年特別提供草綠服租用及打造好拍、好玩的戰地風情體驗館，不少老兵重新穿上草綠服，跟家人拍照，相當開心。

「這件軍服，跟我當年穿的一模一樣」.....，「金門老兵召集令」今天登場，一早就陸陸續續有不少老兵重回金門，首日就有超過百人「回娘家」參加，不少老兵在兒女的陪伴下，重回金門島，從下飛機的那一刻，都相當興奮與感動。

縣府觀光處長丁健剛表示，去年知道許多老兵提到返金很想穿草綠服重溫，但苦無店家提供，因此今年特別從善如流在尚義機場提供草綠服租用。同時也在機場打造的戰地風情體驗館，館內有迷彩軍事碉堡場景，提供機槍陣地與站哨情境的拍照體驗，及國軍服裝體驗，還有金門觀光小天使「阿特」化身戰士阿兵哥，要用有趣的手法，讓老兵的親友們共享國軍站哨保家衛國的的光榮日子。

觀光處也表示，日前已經寄發近2千份的召集令給前2年有返金且留下完整地址的老兵，大家接到召集令非常興奮，紛紛在社群上貼文、要安排返金之旅；甚至每天都接到一大堆老兵的詢問電話，而來自各地接到「召集令」的老兵將陸續踴躍報到，在接下來的2個多月，草綠服大軍穿梭金門的景象，將再重現。