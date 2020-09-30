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北車中午即湧返鄉出遊潮 台鐵估今旅運量最高恐達84萬
明天就是中秋連假，台北車站今接近中午時就湧入返鄉人潮。台鐵局說，估計最高落運量在今天或收假日，可達到84萬人次。台灣高鐵公司則預計最高運量落在周日收假日，全線可達28.1萬人次。
交通部長林佳龍今天下午視察台北車站中秋連續假期整備。林佳龍說，安全第一，不容許任何鬆懈跟疏忽，因應大量人潮移動，管理上更要落實，月台安全要注意。若發生事故，排除要最快的時間。
林佳龍說，連假人擠人，民眾都希望趕快搭車到目的地，提醒防疫還是很重要，必須落實，持續量測體溫把關。另外，因為人很密集，希望飲食上盡量減少，若非有必要，如需要吃藥，盡量都不要飲食，希望雙鐵人員能勸導。
交通部政務次長陳彥伯則提醒，雙鐵相關可用列車都派上線，確保列車營運正常很重要，每天出車前跟收班後維修要落實，才能如期上線。
台鐵報告時指出，今年中秋連假運量預估比去年增加2%，平均每天可疏運76萬人次，最高落在今天或收假日，可達到84萬人次。全線每日平均運能可較平日增加10.3%，其中東線增加24.4%，南迴線增加32.9%。
台鐵說，相關疏運措施包含連假每天加開一往返北花優惠、加開東線紅眼列車、東線莒光號乘車優惠等。今天下午5時30分，啟動內勤支援旅客服務，共增加35人力。
高鐵報告則指出，最大運量預測在最後一天28.1萬人，其中北上占17萬。周六下午到晚上北返列車已經非常熱銷，估計不少民眾提前北返。高鐵中秋疏運共計增開196班車，提供1065班次，截至今天上午8時10分，疏運期間訂位數達57萬5821人，占對號座提供數76.6%，34組列車全部運用。
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