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宅度假免塞車 網路訂房業者精選都會飯店房源

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
高雄市宮賞藝術大飯店。圖／Airbnb提供
高雄市宮賞藝術大飯店。圖／Airbnb提供

十月份的兩個連假將至，許多旅客早已規劃好來趟遠離塵囂的清心之旅，然而隨著人潮蜂擁至非都會區，塞在車陣中將浪費不少寶貴的假期時間。Airbnb了解旅客想要追求世外桃源、卻不想耗費太多時間在交通往返的需求，特別整理六大「城市綠洲」飯店房源，讓旅客們免於舟車勞頓又能盡享秘境之美。

Airbnb最新數據顯示，近期台灣成長最快的熱門住宿預定地點以非大都會區包辦，包含斗六、馬公、基隆、花蓮和台東等，顯示在台灣疫情控制成效優秀下，旅客對於離開城市、追求清幽的假期需求不斷提升。報復性出遊造成清明與端午連假各國道呈「大型臨時停車場」的景象，仍然令人記憶猶新，主管機關更已提早預告多項中秋國慶連假的疏運措施。

Airbnb 致力於為旅客創造獨一無二的獨特住宿體驗，平台提供了多元旅宿光譜上的各種選擇，除了一般大眾熟知由熱血素人房東們打造的獨特房源之外，也有許多台灣特色民宿，亦積極拓展與台灣飯店業者的合作，滿足旅客求新求變的各種需求。

Airbnb 印度、東南亞、台灣暨香港總經理 Amanpreet Bajaj 表示，台灣疫情控制得宜，國內旅遊需求復甦速度更令全球驚豔，熱門景點如離島與東部地區每逢周末與連續假期一房難求已是常態，儘管許多旅客都在尋求偏鄉的住宿選擇，許多我們平台上的都會區旅宿業者，也準備好迎接希望避開報復式旅遊人潮的旅客。

他說，透過此次與全台飯店業者的合作， Airbnb更希望攜手幫助都會區旅宿夥伴，一起提供想要避開人潮的旅客更多不一樣的宅度假選擇，讓 Airbnb 上類型多元、各富特色的房東與旅宿經營者，一起與整體旅遊產業共享復甦的成果。

連假尚無計畫？還是不想在車陣中跟著車流人擠人？Airbnb精選六個「大隱隱於市」的都會綠洲飯店，讓旅客無須舟車勞頓，也不用擔心連續假期找不到理想住宿，只要使用 Airbnb 不同房型的搜尋篩選工具，即刻找到理想住宿、展開完美絕美假期。

這六個都會區飯店包括：台北九份山城逸境、高雄市宮賞藝術大飯店、台北市二十輪旅店大安館、台北市艾特文旅、台北北門窩泊旅，以及台中市時空行旅。

Airbnb 連續假期 國慶 中秋 民宿

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