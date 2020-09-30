驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

受到新冠肺炎疫情影響，邊境持續嚴管，儘管國旅大爆發，但過去向來以國際觀光客為主的雙北旅宿業卻是感受不深。部落客「布萊Ｎ」則是在臉書粉絲團「布萊Ｎ食宿人生」爆料，指位於信義區的寒舍艾麗酒店，即刻起停售住房。目前在飯店的官網上住房只能預定到10/17而已。布萊Ｎ還說，版友分享，前台告知將轉為防疫旅館。

根據交通部觀光局統計，截至28日止，全市防疫旅館總計1.3萬間房，入住率約7.4成，各縣市仍在持續輔導建置上線房間數，足以提供給未來有入住需求居家檢疫者及居家隔離者。

記者實際致電詢問，寒舍艾麗前台證實，跨年已不接受訂房，因為準備要轉做防疫旅館。

寒舍艾麗酒店 (Humble House Taipei)是寒舍集團自有飯店品牌，自2013開年開幕後，就以絕美景觀泳池與信義區相對優惠房價吸引不少旅人，也是信義區的四星級飯店。