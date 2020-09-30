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歡慶中秋北捷規畫系列活動 貓纜推出50元星光票

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋佳節即將到來，台北捷運公司規畫系列活動邀請民眾共襄盛舉。圖／北捷提供
中秋佳節即將到來，台北捷運公司規畫系列活動邀請民眾共襄盛舉。圖／北捷提供

後天就是中秋節，為讓市民朋友感受過節氣氛，台北捷運公司規畫系列活動，包含袖子秤重趣味比賽、抽獎活動、中秋市集及貓纜賞月聽樂，另外，即日起至10月4日止，貓纜每日下午5時還推出50元星光票優惠。

兒童新樂園將於中秋節當天早上10時至中午12時、10月2日至4日下午14時至16時，舉辦「袖子趣味秤重比賽」，出示一日票民眾即可參加競賽，每5人1組，每人選柚子秤重，最接近3公者除可帶走拿取袖子外，還可參加抽獎，獎項包含庇護工場的月餅、兒童新樂園一日票及園內商場抵用券；其餘參賽者則可獲得1顆袖子。

中秋連假期間（10月1日至10月4日），低收入戶只要持政府核發的證明文件，每人每日除可領取1份遊樂券，免費遊玩4項遊樂設施外，可會贈送1顆柚子；同時，為照顧園區周遭士林在地弱勢家庭，透過「社會局士林社會福利服務中心」，邀請10至15組士林弱勢家庭至園區遊玩，免費玩15項遊樂設施及贈送1盒月餅。

另外，貓空也將在10月1日下午4時至晚間7時，在貓空纜車動物園站旁廣場，舉辦「賞月聽樂 慶團圓」活動ㄝ遊客在個人臉書打卡並上傳照片者，經確認後，及贈送袖子或月餅1個；另外ㄝ活動期間，貓纜也邀請街頭藝人、貓空特色文創小農及輕食等市集，讓民眾在音樂中一邊逛市集，一邊免費品嚐鐵觀音茶、柚子、月餅。

即日起至10月4日止，貓纜也推出50元星光票優惠，民眾只要在每日下午5時後搭乘即可享受優惠，一人可購買2張來回搭乘。北捷表示，因應解疫新生活，台北捷運陸續推出「就想約你」系列活動，相關訊息皆可至官網及臉書查詢。

兒童新樂園於中秋連假期間舉辦袖子秤重趣味比賽及抽獎活動。圖／北捷提供
兒童新樂園於中秋連假期間舉辦袖子秤重趣味比賽及抽獎活動。圖／北捷提供
中秋佳節即將到來，台北捷運公司規畫系列活動邀請民眾共襄盛舉。圖／北捷提供
中秋佳節即將到來，台北捷運公司規畫系列活動邀請民眾共襄盛舉。圖／北捷提供
貓纜在中秋連假期間，除舉辦音樂市集外，也推出星光票優惠。圖／北捷提供
貓纜在中秋連假期間，除舉辦音樂市集外，也推出星光票優惠。圖／北捷提供

中秋節 貓纜

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