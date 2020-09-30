10月搭台馬之星去連江玩 每人最高補助1000

新冠肺炎疫情趨緩後，國旅行程正夯，為緩和馬祖超負荷的空中交通，連江縣交通旅遊局推廣搭船遊馬祖體驗藍色公路之美，10月1日起特別推出「藍色公路船舶回程補助」每人可領取最高1000元，讓旅客用最省錢的方式體驗馬祖旅程。

民眾如要從台灣前往馬祖，可搭乘「台馬之星」交通船，經濟艙成人票價為1050元，3歲而未滿12歲兒童、滿65歲老人是半票525元，10月前往連江縣觀光的交通費就可省下一筆費用，非常划算。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，馬祖到基隆沿岸風光非常美麗，連江縣政府為鼓勵大家欣賞藍色公路之美， 提出了旅遊補助方案。只要持有去回程船票，就可以申請到旅遊補助。

交通旅遊局指出，自由行旅客從10月1日至10月31日期間，去程搭乘基隆到南竿或東引的船舶，可於回程憑申請書、含有戶籍地的身分證明文件影本、去程為「基隆至南竿或東引」和回程為「南竿或東引至基隆」的船票、匯款帳戶封面影本等，在11月5日前至馬祖南竿福澳港務大樓1樓小三通售票櫃檯、基隆西岸碼頭2樓大廳或以掛號郵件（依郵戳日為憑）提出申請，即可憑回程票面價格領取每人最高1000元補助。

補助款將於15個工作日核撥至申請人提供之帳戶，補助經費用鑿即停止受理，有興趣的民眾請洽詢馬祖卡蹓趣官方粉絲團、本方案官網或諮詢專線0975-290325。