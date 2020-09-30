川普力阻出版 家族回憶錄「永不滿足」中文版今上市

美國總統大選今天登場，美國總統川普和挑戰者拜登展開首場辯論。由川普姪女，瑪莉．川普（Mary L. Trump）所著的家族史回憶錄「永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man）」，中文版今天也在台灣上市。

出版該書的聯經出版社表示，此書7月在美國上市一周即賣出135萬冊，至今仍雄踞美國亞馬遜閱讀榜與暢銷榜，繁體中文版由聯經出版公司取得授權，是目前唯一的中文譯著，紙本與電子書同步發行，9月30日起正式在全通路上架。

本書作者瑪莉．川普除了是總統川普的姪女、川普家族的一份子，也是名擁有心理學博士學位的臨床心理學家。她以川普家族局內人與專業心理學者的角度，剖析川普這個權勢家族，洞見最高權力領袖內心深處的幽暗與人格的失常。從祖父母的人格，到無所不在的對立氣氛，家族充滿偏袒、競爭、排擠，在扭曲的價值觀養成下，如何造就現今對全球帶來巨大影響的美國總統唐納．川普。

書中揭露川普的父親殘酷而獨裁，漠視親子關係、扭曲孩子的世界觀，家訓即成為贏家，就算不計代價地強硬，說謊也行得通，承認錯誤或道歉就是脆弱。他貶低未達期望的兒女，不容忍異議或反抗的教養方式，不僅為川普的兄長帶來毀滅，也嚴重影響川普的人格與情感正常發展，導致川普總統習慣用權力、金錢與世界相處。

全球矚目的美國總統大選將於11月3日舉行，這本讓川普與幕僚極力阻止出版的「永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普」，在美上市已長踞美國亞馬遜銷售排行榜長達12週，更連續5週獲得銷售冠軍、連續8周閱讀榜冠軍。