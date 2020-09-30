桃園新增2本土登革熱個案 研判從新北三峽感染
桃園市新增2例本土登革熱個案，為年約60歲的夫妻，曾前往新北市三峽區五寮里菜園種菜；桃園市衛生局表示，由於新北三峽登革熱群聚疫情擴大，研判兩人是在該處感染。
桃園市政府衛生局表示，近日新增的2例本土登革熱個案，為龜山區64歲男性及60歲女性，兩人為夫妻，在新北市三峽區五寮里有菜園，這名先生每天都會去種菜，太太則是週末才去。
衛生局表示，這名先生9月27日出現發燒及肌肉痠痛症狀後就醫通報，衛生單位立即針對太太進行接觸者採檢，兩人分別在29日及30日研判確診，由於新北三峽登革熱群聚疫情擴大，研判兩人是從該處感染；桃園市目前共有19例本土登革熱個案。
新北三峽登革熱群聚疫情擴大，疾管署26日宣布新增9例本土登革熱個案，均有五寮尖山菜園活動史，這起群聚累計確診數達14人，研判當地已出現3波感染。
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