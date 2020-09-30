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疫情延緩製程 氣象衛星「獵風者號」2022年發射
福衛七號今年正式對全球公開每天接收的電離層天氣資料，我國下一顆氣象衛星「獵風者號」原定明年第四季發射升空，能提升颱風路徑和強度預測精準度。但國家太空中心主任林俊良今天表示，新冠肺炎疫情影響太陽能電池交貨進度，「獵風者號」發射延緩半年，預計後年才會發射。
太空中心表示，獵風者號和福七一同規畫，通訊介面設計和福七相容，可從福七地面接收站操作。
獵風者號將由法國的亞利安航太公司，在南美洲法屬圭亞那境內基地負責發射。林俊良日前表示，獵風者衛星也是氣象衛星，不過觀測原理和福七不同，主要是接收GPS打到海面上的折射訊號，反推海面上漣漪程度，用來推估海面上的風場狀況，可用於提升颱風路徑和強度預測精準度。
太空中心表示，獵風者號元件自產率87％比福衛七號更高，它將搭載自主研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行颱風強度預測、土壤特性、海氣交互作用等研究。
獵風者號的命名有別於福衛三號、七號等氣象衛星，太空中心在官網上說明，因為獵風者原與福七（FORMOSAT-7）共同規畫，因此沿用FORMOSAT-7的序號，但在其後加上字母R，成為FORMOSAT-7R以供識別。它因為接收海面風場的任務特性，被冠以獵風者（TRITON）一名。
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