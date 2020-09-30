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陳時中親自催打公費流感疫苗 念錯文宣「加碼」這群人

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／即時報導
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖為賽諾菲四價流感疫苗。圖／指揮中心提供
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖為賽諾菲四價流感疫苗。圖／指揮中心提供

公費流感疫苗將開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今親自在記者會直播催打公費流感疫苗，不料在念文宣時「出槌」，將公費對象「6個月內嬰兒父母」，不小心加碼到「8個月內嬰兒父母」，嚇得疾管署副署長莊人祥連忙偷打暗號，陳連忙自嘲「眼睛差」。

今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中(職)學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母。

另外還有幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等。

除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，前往合約院所接種。今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。

陳時中說，今年民眾因新冠肺炎疫情防疫意識提升，預期接種狀況將更為踴躍，為節省等候排隊的時間，鼓勵民眾於10月5日開打後，可先向合約院所預約；若院所僅提供現場掛號，請民眾可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，近年後來越來越多經驗與疫苗萃取經驗顯示，雞蛋過敏者也並不是不能接種，但民眾接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

合約院所名單可透過疾病管制署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫專線查詢。也請醫療院所預先安排預約接種及現場掛號動線，做好人潮分流，避免排隊動線混亂，並讓預約者優先接種疫苗。

另外陳時中也提醒，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施；接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開。

另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖／指揮中心提供
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖／指揮中心提供
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖為國光生技四價流感疫苗。圖／指揮中心提供
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖為國光生技四價流感疫苗。圖／指揮中心提供
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖為台灣東洋藥品四價流感疫苗。圖／指揮中心提供
今年提供公費四價流感疫苗共3家廠牌，2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。圖為台灣東洋藥品四價流感疫苗。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今唸文宣時「出槌」，將公費對象「6個月內嬰兒父母」，不小心加碼到「8個月內嬰兒父母」，嚇得疾管署副署長莊人祥連忙偷打暗號，陳連忙自嘲「眼睛差」。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今唸文宣時「出槌」，將公費對象「6個月內嬰兒父母」，不小心加碼到「8個月內嬰兒父母」，嚇得疾管署副署長莊人祥連忙偷打暗號，陳連忙自嘲「眼睛差」。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中今親自在記者會直播催打公費流感疫苗。記者簡浩正／攝影
指揮官陳時中今親自在記者會直播催打公費流感疫苗。記者簡浩正／攝影
為節省等候排隊的時間，鼓勵民眾於10月5日開打後，可先向合約院所預約；若院所僅提供現場掛號，請民眾可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往。圖／指揮中心提供
為節省等候排隊的時間，鼓勵民眾於10月5日開打後，可先向合約院所預約；若院所僅提供現場掛號，請民眾可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中今親自在記者會直播催打公費流感疫苗。記者簡浩正／攝影
指揮官陳時中今親自在記者會直播催打公費流感疫苗。記者簡浩正／攝影
除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，前往合約院所接種。圖／指揮中心提供
除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，前往合約院所接種。圖／指揮中心提供

流感疫苗 衛生局

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