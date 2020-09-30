老婦急性子易恐慌 喘不過氣送急診

台灣邁入高齡化社會，照顧老人除了生理，也要關注心理健康。台中慈濟醫院神經科醫師郭啟中臨床診治一位近80歲的急性子長輩，經常心情低落，最後嚴重到喘不過氣而掛急診。郭啟中提醒，家有急性子長輩要注意老年憂鬱、焦慮、恐慌容易找上身。

年近80歲的李姓老婦習畫、練書法多年，逢年過節紅白事，都吸引朋友上門索取字畫，忙得不亦樂乎，但家屬發現數十年應付自如的事，卻開始讓老人家情緒異常起伏。起初常說「心情差」，接著憂慮友人請託字畫無法完成，而發生恐慌，甚至還喘不過氣只能送急診。家屬懷疑母親要求太高，性子急又壓力過大，婉拒親友索求字畫，未料李婦症狀沒減輕，反而三天兩頭送急診。

李婦到台中慈濟醫院神經科求診，郭啟中安排神經學檢查，排除腦神經疾病後，調整用藥，逐步緩解病情。郭啟中表示，心理或部份腦神經生理症狀病徵，都會伴隨焦慮、恐慌症狀，且老人發生焦慮、恐慌機率其實不低。他建議發現長輩個性或情緒反常，先就醫檢查，確認是否為腦神經生理疾病引起的情緒反應，再作治療。

李婦透過家人鼓勵陪伴，重拾書法興趣，還學習鋼琴、爬山、當環保志工。李婦家屬說，媽媽最大改變就是面對一切事務都「慢慢來」，靠著自己努力，打敗焦慮、恐慌糾纏，遠離惱人的身心症狀。

台中慈濟醫院身心科主任許峰碩表示，憂鬱、焦慮、恐慌症狀類似腦力不足、無法思考的狀態，因此建議家有憂鬱、焦慮、恐慌長輩的人，掌握「三不四多」原則，即不澄清事實、不指責、不比較，多支持、多傾聽、多陪伴、多鼓勵，才能一起度過。