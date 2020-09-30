抗流感 台東秋節假後公費疫苗開打
109年公費流感疫苗在中秋連假後施打，衛福部台東醫院日前領取四價疫苗後低溫冷藏，因應首波10月5日至12日的施打人潮。
衛福部台東醫院今天表示，去年公費疫苗第2波開打前2天，部東醫院就打掉將近300支。今年醫院每個上班日的上午提供60劑四價 （抵抗2種A型和2種B型流感病毒）疫苗供民眾施打，希望分散人流避免群聚風險。
部東醫院藥劑科主任范龍昇表示，50歲以上成人、孕婦、6個月齡內嬰兒的父母及6個月以上到國小入學前幼兒，都是免費施打的對象，現場會發給號碼牌避免擁擠。
部東醫院家醫科主任黃泓碩提醒，目前流感疫苗均為四價，如果沒有身體不適的狀況，其實都應該盡早施打，提升對抗流感的防護力。
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