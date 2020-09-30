天氣熱更要吃鴨「補身體」 薑母鴨創始元祖「帝王食補」 黃金麵線超有梗

秋冬進補吃什麼？根據「超認真調查局」的街訪，絕大多數的人直指「薑母鴨」。但若是此刻，夏秋之際、依舊炎熱的季節，還適合吃熱熱的薑母鴨「補身體」嗎？京華中醫聯合診所院長鄒瑋倫指出，夏秋燥熱時吃薑母鴨，就像韓國人喜歡在最熱的夏至吃人蔘雞，日本選在盛夏土用丑日啖鰻魚飯，都為提升精氣神。

鄒瑋倫提醒，但還是有些禁忌要注意。像是急性高血壓、高血脂、糖尿病患者，或正在發高燒、有開放性傷口，或是像痘瘡，或傷口修補不好者，都建議盡量減少使用。若想吃鴨補身體，又要避免攝取高熱量，鄒瑋倫建議，「湯先不要喝」，可多吃裡面的料，像是高麗菜、去皮的鴨肉，都是非常好的選擇。

鄒瑋倫說，秋天的特色是早晚溫差大、人體的循環系統變差，代謝也較慢，薑母鴨對於人體的免疫系統、還有提升「正氣」方面是非常好的首選。薑母鴨的成分簡單，就是薑母、紅面番鴨，還有中藥材，薑本身是薑辣素和薑烯酚，對於提升免疫，促進末梢循環，像是手腳發麻、手腳冰冷、小朋友脾胃虛寒，都有助益。

「超認真調查局」也發現，帝王食補薑母鴨的「黃金麵線」超有梗，加了薑黃展現金黃，加一杓熱湯，美味、健康都加分。現場滿滿的食客，都在大熱天來喝薑湯，一位高齡82歲的阿伯中氣十足地笑說，「吃帝王薑母鴨變『皇帝』啦！但認真說，我就是吃薑母鴨長大的，每周都來，這家湯頭不變，補身又好吃，Very Good！」。