地震國家級警報僅「天龍國」收到？ 氣象局：會改系統

中央氣象局發布地震報告，今天中午12時37分，台灣東部海域（宜蘭縣政府東偏北方39.4公里）發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度106公里，其中又以新竹關西震度最大，規模達4級，其次是宜蘭、台北、新北、花蓮、桃園、苗栗、雲林3級。

不過同樣都是屬於最大震度三級的縣市，今中午卻只有台北人收到國家級警報簡訊，讓不少民眾覺得奇怪，質疑難道自己被遺忘了嗎？還有民眾開玩笑說「天龍國人果然比較尊貴」；另也有新北、宜蘭民眾哀怨自己是「國家級邊緣人」。

對此，氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，這次國家級警報簡訊確實主要是針對台北市，主要是會發出警報簡訊有一定標準，只要是預測規模達5.0以上，縣市的標準為4.0以上，台北市則是比較特別，預測規模達3級就會發出簡訊警示。

氣象局地震預報中心主任陳國昌說，當初認定台北人口多、老舊房子也多，但其實不是只有台北這樣，對此討論非常久，未來會將台北示警簡訊提升到4級震度，和其他縣市一樣。

震央在宜蘭外海、震度最強卻在新竹 氣象局：與波傳路徑有關

此外，這次地震震央在宜蘭東部外海，但震度最強卻是在新竹關西，而非宜蘭。吳健富說，地震強度主要和波傳路徑有關，這次地震深度比較深，波傳路徑往上折射，其實一路分布都很平均，只是剛好到新竹時，強度達四級。

吳健富說，今年上半年地震數量偏少，每月分布也不平均，這在地震預測上變得比較困難，未來一周不排除還會有餘震，儘管數量不會太多，但還是提醒民眾要注意相關防震措施。

陳國昌則說，今天地震原因與隱沒帶有關，搖晃很大且慢，所以感受比較明顯。隱沒帶地震餘震比較少，不是說沒有，有的話也不會大，預計這兩天就算有餘震也不會超過規模4.5。隱沒帶地震特性為並非一次釋放完能量，釋放能量不會間隔很久。