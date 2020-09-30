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台大生醫分院複合式手術室 有利細微精確手術治療

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台大醫院生醫園區分院自6月建置新一代複合式手術室，並引進多軸式機械臂錐束斷層造影系統，運用精準數位影像導引，大幅提升手術精確度。圖／台大醫院生醫園區分院提供
台大醫院生醫園區分院自6月建置新一代複合式手術室，並引進多軸式機械臂錐束斷層造影系統，運用精準數位影像導引，大幅提升手術精確度。圖／台大醫院生醫園區分院提供

台大醫院生醫園區分院自6月建置新一代複合式手術室，並引進多軸式機械臂錐束斷層造影系統，運用精準數位影像導引，大幅提升手術精確度，且複合手術室能夠直接在手術室完成一站式的「麻醉、定位、手術」流程，對於需要跨團隊多科共同診治的重大外傷病人，更能減少手術中移動的風險。

生醫分院長余忠仁表示，此手術室為醫學中心等級，多軸式機械臂錐束斷層造影系統，可在手術中提供即時二維平面影像及三維立體影像，而複合式手術室除了具備多種影像造影功能外，還可藉由影像工作站將擴增實境的技術應用在手術中的影像定位，提升各式手術的精準度，尤其針對需細微精確手術治療的早期肺癌、心血管或神經疾病等。

生醫分院外科部主任何明志指出，複合式手術室能同時提供各科所需的影像，如危急時栓塞止血就能同時在手術室進行，減少病人從手術室移動至血管攝影室的風險，有助於加強重大外傷的處置能力。手術室自今年6月啟用以來，已順利完成超過70台心血管外科、胸腔外科、一般外科以及神經外科手術。

胸腔外科醫師楊順貿分享一名徐姓患者治療經驗，徐姓患者去年接受胸部電腦斷層檢查後發現左上肺葉有一顆0.8公分的毛玻璃狀結節，經過一年的影像追蹤醫師判斷轉為惡性，與患者討論後決定進行定位手術將病灶切除。

手術團隊在複合手術室中利用擴增透視導引系統，在病人已麻醉的狀態下進行支氣管定位，清楚標示病灶位置，再以單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，病人在手術後隔天即順利出院，病理報告證實左側結節是早期的肺腺癌。

複合式手術室能同時提供各科所需的影像，減少病人從手術室移動至其他攝影室的風險。圖／台大醫院生醫園區分院提供
複合式手術室能同時提供各科所需的影像，減少病人從手術室移動至其他攝影室的風險。圖／台大醫院生醫園區分院提供

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