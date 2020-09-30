什麼菜比較耐放？煮婦教學：這個菜這樣處理...放一個月沒問題！

現代人生活忙碌，沒時間天天上市場下廚，該如何選食材、如何存放才能讓保鮮期延長，吃得新鮮又健康，就考驗掌廚的智慧了。有位女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」求救，請網友推薦比較耐放的菜，讓她能滿足偶爾下廚的需求，又不至於讓食材壞掉產生浪費。

原PO說，她通常只有自己一人下廚，一週約煮2-3天，也只有煮晚餐，因為想吃青菜所以才想偶爾自己煮，「但是菜都會放到爛掉」，原PO只知道玉米筍不易壞，所以才請問網友「還有什麼菜比較耐放」？

不少煮夫煮婦跳出來回應，「去傳統市場買沒水洗的菜」、「根莖類比較耐放」、「高麗菜放冰箱，一兩個禮拜都還好好的」、「花椰菜、高麗菜」、「娃娃菜」、「青椒、甜椒、秋葵」、「一個人都買冷凍蔬菜」、「杏鮑菇，四季豆，地瓜南瓜馬鈴薯」、「冷凍毛豆夾不加鹽水煮後，剝開毛豆後冷凍」、「小白菜，買回就先洗乾淨後甩水放保鮮盒，可以保存比較久」。

也有很多網友建議買菜回家後，不能連包裝直接放冰箱，要先簡單處理。「葉菜類要保持乾燥，要用廚房紙巾包好再套塑膠袋」、「用報紙包起來 再放進塑膠袋」、「超市整包蔬菜，放餐巾紙在裡面吸水」、「高麗菜吃多少切下來，剩下的用廚房紙巾或毛巾包裹...放過1個月還能吃」、「南瓜、青花菜、紅蘿蔔、菇類、青蔥、大蒜、辣椒都切好，分裝再丟冷凍庫」、「用保鮮袋或保鮮盒+廚房紙巾一張，葉菜類也可以放個幾天喔」、「高效鎖鮮袋是妳的好朋友」。