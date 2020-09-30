國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級
中央氣象局發布地震報告，今天中午12時37分，發生芮氏規模5.9有感地震，台灣東部海域（宜蘭縣政府東偏北方39.4公里），地震深度106公里。
最大震度：竹4宜3北3花3桃3苗3雲3中2投2彰2嘉2東2高1南1。
氣象局發出國家級警報簡訊。民眾說，搖晃很大、「頭暈暈的」。楊小姐說，一開始還有地鳴聲，先是上下搖晃，接下來左右搖晃，搖很久。
台灣高鐵公司表示，列車無影響。台鐵局說，台北=桃園間、宜蘭=和平間、崇德=鳳林間按地震3級規定辦理，各站及受影響列車加強播音以服務旅客。
各地震度級：
●新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：竹東
2級：五峰、竹北市、峨眉
●宜蘭縣地區最大震度3級
3級：宜蘭市、冬山、南澳、牛鬥、澳花
2級：頭城、蘇澳、內城、大同、南山
●台北市地區最大震度3級
3級：台北市
2級：信義區
1級：木柵、陽明山
●花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、西寶、鹽寮、水璉
2級：花蓮市、銅門、磯崎、光復
1級：秀林、西林、紅葉、富里、玉里
●新北市地區最大震度3級
3級：淡水
2級：三貂角、新店、新北市、五股
1級：雙溪
●桃園市地區最大震度3級
3級：新屋
2級：桃園市、中壢
●苗栗縣地區最大震度3級
3級：苗栗市
2級：南庄、竹南
1級：三義、鯉魚潭
●雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市
2級：草嶺、四湖、水林
1級：古坑
●基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
●台中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑
1級：大甲、臺中市、霧峰
●新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
●南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大、竹山、玉山、國姓、信義鄉
1級：日月潭、南投市、名間
●彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：大城
●嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山
1級：義竹
●台東縣地區最大震度2級
2級：成功
1級：長濱、池上、利稻、東河、綠島、海端、蘭嶼
●嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
●高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
●台南市地區最大震度1級
1級：新化
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