國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

時間已經是凌晨1點半，日子從周六跨入周日，入秋夜雨，街上只剩汽車在行走，各大電視台的金鐘獎慶功宴卻才要開始。今年的頒獎典禮超時了快1小時，參與典禮的幕前、幕後人員，在超過8小時不停歇的工作狀態下，一到慶功宴現場，全都累癱了。

2020-09-30 14:06