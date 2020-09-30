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打造太空國家隊 科技部規畫提出太空發展法
蔡英文總統推動太空發展，行政院長蘇貞昌去年初核定第三期太空科技發展計畫，投入251億元預算。立法院教育及文化委員會今邀科技部長報告業務並備詢，立委鍾佳濱指出，目前只有行政院提出的「太空發展法」，科技部是否也會提出此法的院版？吳政忠表示「有在準備」。
鍾佳濱呼籲我國把握太空發展良機，除擬定太空發展法，政府也應推動成立國家級的太空總署。他引用2019年太空市場產值分析報告，2019年成長最高的項目是衛星製造，占三成四，其次是發射服務，占二成六。火箭發展中心多設在低緯度國家的靠海地區，因為鄰近赤道，可運用地球自轉離心力，把火箭拋到空中去，不會掉下來。
鍾佳濱說，衛星業務由科技部主導，而火箭的部分，行政院日前同意科技部擔任科研火箭主管機關，至於涉及航空器管理和產業發展的部分，將另案盤點再考量。
日前傳出火箭該歸科技部、經濟部或交通部管的爭議，吳政忠今天對此表示，因評估火箭有產業機會，經濟部已經進來了。至於交通部有沒有參與，吳政忠沒說明。
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