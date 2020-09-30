高中生動靜脈畸形破裂命危 3小時手術成功救回一命

16歲簡姓高中生常覺得頭痛，今年初因劇烈頭痛在家暈倒，家人緊急送嘉義縣大林慈濟醫院，10分鐘路程出現瞳孔放大、昏迷指數只有3，電腦斷層檢查發現是腦動靜脈畸形破裂併大出血，生命垂危，經腦神經外科醫師吳宗憲開刀搶救救回一命，歷經8個月復原後重回最愛的籃球場。

簡姓高中生母親說，兒子當晚5點多不斷喊頭痛，原以為只是感冒，拿止痛藥給兒子服用，他晚餐沒吃就上樓睡覺，晚上7點多起來吐二次，第二次吐後隨即暈倒，緊急送醫。

吳宗憲從電腦斷層檢查發現，簡姓少年右邊腦部大出血及腦腫，進一步確認腦動靜脈畸形破裂，合併腦出血及硬膜下出血，壓迫腦幹，情況相當危及，若不趕快處理可能腦死或死亡。

因腦動靜脈畸形破裂後持續再出血，手術第一時間把頭蓋骨打開，清除血塊，解除對腦幹造成壓迫，因動靜脈畸形位置較深，加上腦腫脹，增加手術困難，還要找到血流供應來源，同時要在不傷及腦組織情況下，將周邊腦組織剝離，才能順利把畸形血管摘除。手術中動靜脈畸形血管充血持續出血，導致病人血壓一直在下降，當天輸血量6千西西，手術3個小時後成功地救回寶貴生命。

少年術後在加護病房恢復清醒，經腦血管攝影檢查顯示，腦部還有另一個腦動靜脈畸形，為防止破裂出血，告知父母最好考慮手術移除。後續第二次手術，由副院長陳金城執刀，經住院14天後少年出院。

吳宗憲提醒，動靜脈畸形這種先天性血管畸形以20歲以下居多，就像不定時炸彈般放腦中，畸形會隨時間變大出現癲癇、慢性進行性半身無力、頭痛等症狀，由於腦部的動靜脈畸形動脈、靜脈間無微血管存在，動脈血會直接流到靜脈，當靜脈壓力大時，易導致血管破裂出血。根據統計，10%患者會因出血造成死亡，30%到50%患者會造成永久性神經功能損傷=.